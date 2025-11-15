SAD od Vučića traže da se Rusi u potpunosti povuku iz Naftne industrije Srbije

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da je Vlada SAD-a dostavila zahtjev kojim se traži potpuno povlačenje ruskog vlasništva iz Naftne industrije Srbije (NIS).

Prema njenim riječima, američka strana je prvi put jasno poručila da traži kompletnu promjenu ruskih akcionara i njihov izlazak iz vlasničke strukture kompanije.

- Naime, na zahtjev NIS-a, po prvi put je nedvosmisleno rekla da želi kompletnu promjenu ruskih akcionara, odnosno da zahtijeva izlazak iz vlasništva - kazala je srbijanska ministrica.

Đedović Handanović je naglasila da se Srbija nalazi pred jednim od najkompleksnijih izazova u savremenoj historiji zemlje.

- Nalazimo se u trenutku kada su pred nama možda neke od najtežih odluka u savremenoj historiji Srbije. Geopolitička situacija se mijenja iz dana u dan, i nadam se da će naši ruski prijatelji razumjeti ozbiljnost trenutka i pomoći nam da zajednički izađemo iz ove izuzetno složene situacije. Mi smo se, ni krivi ni dužni, našli usred političkog i geopolitičkog sukoba, i kao mala zemlja sada treba da platimo visoku cijenu. A jedino što smo željeli jeste da budemo fer i korektni prema svim našim partnerima i prema svim našim prijateljima - rekla je Đedović Handanović.

Vlada Srbije će sutra održati sjednicu u Palati Srbija, na kojoj će prisustvovati i direktori svih javnih preduzeća. Sjednica počinje u 11 sati, saopćeno je iz vlade.

Sankcije koje su SAD uvele proizlaze iz većinskog ruskog vlasništva u NIS-u.

Kompanija NIS saopćila je da Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država nije produžilo posebnu licencu koja je omogućavala nesmetano operativno poslovanje, čime je počela primjena američkih sankcija prema kompaniji.