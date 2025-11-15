Dijani Hrki se ponovo pogoršalo zdravstveno stanje: Hitno je prebačena u bolnicu

Dijana Hrka, koja već 14. dan štrajkuje glađu u blizini Skupštine Srbije, zbog pogoršanog zdravstvenog stanja danas je hitno prebačena u bolnicu.

Hrka je, uz pomoć građana koji je podržavaju, do automobila prebačena u invalidskim kolicima i odvezena na medicinski pregled.

- Nakon procjene stanja pacijentkinji je obezbijeđen ljekarski nadzor i odgovarajuća terapija. Prioritet ostaje očuvanje zdravlja i stoga molimo medije i javnost za razumijevanje i poštovanje prava pacijentkinje na privatnost tokom boravka u ustanovi – navodi se u saopštenju Opšte bolnice "Medigrup", prenosi Blic.

Nakon primljene infuzije, Hrka se vratila u šator gdje je nastavila štrajk glađu.

Majka mladića Stefana, koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu, već dva puta je dobijala medicinsku pomoć od početka štrajka. Od 2. novembra, Hrka zahtijeva da se utvrdi odgovornost za smrt njenog sina i drugih nastradalih u padu nadstrešnice, puštanje studenata iz pritvora, kao i raspisivanje vanrednih izbora.