Opština izdvojila 70.000 eura odštete zbog ugriza pasa lutalica

Danilovgradska opština izdvojila je oko 70.000 eura za odštetu zbog ugriza pasa lutalica. Sa druge strane, u Podgorici je za sterilizaciju pasa koji su u azilu izdvojeno 100.000 eura, čak duplo više nego ranijih godina.

Uređen prihvat i zbrinjavanje uličnih životinja odlika je svakog organizovanog grada. Aktivista Vuk Iković kaže da to nije slučaj sa Danilovgradom i tvrdi da posljednjih godina opštinska vlast ne radi ništa da riješi problem napuštenih pasa.

- Ovdje ne možemo da krivimo pse lutalice, možemo da krivimo njihove vlasnike i one koji su zaduženi za upravljanje komunalnim redom, a to je u ovom slučaju isključivo opština Danilovgrad sa svojim opštinskim preduzećima - rekao je Iković.

Azil u Podgorici funkcioniše po principu uhvati, sterilizuj i pusti, pa broj stalno varira, kaže Senada Mulešković iz podgoričkog preduzeća Čistoća, koje njime upravlja. Nakon obaveznog čipovanja psi se puštaju ili udomljavaju.

- Redovno se sprovodi procedura sterilizacije, odnosno kastracije pasa lutalica, koja ima za cilj kontrolu populacije, to je smanjenje broja pasa lutalica, a upravo sa ciljem da što veći broj pasa prođe navedenu proceduru, u budžetu glavnog grada za ovu godinu su za pružanje veterinarskih usluga opredijeljena sredstva u iznosu od 100.000 eura, što je duplo više u odnosu na prethodne godine - kazala je ona.

Rješenje uvijek postoji, kaže Vuk Iković, ali treba političke volje čak i za napuštene pse koji, boreći se za svoj život, naprave štetu, pa je organizovana sterilizacija i saradnja sa susjednim opštinama neophodna.

- U nekoliko navrata iz pravca Nikšića ili Podgorice dođe po 10-15 pasa koji se istovare na području selskih naselja u opštini Danilovgrad. A opština je opredijelila samo za ovu godinu skoro 70.000 eura za nadoknadu od štete od ugriza pasa lutalica - kaže Iković.

Prijavljivanje ujeda pasa nije rijetko ni u Podgorici, ali nažalost ovo društvo nema mehanizma utvrđivanja nastale povrede, pa se odšteta povećava iz godine u godinu, kaže se Senada Mulešković.

- Činjenica je takođe da se na javnim površinama primjećuje veliki broj napuštenih rasnih i vlasničkih pasa koji evidentno nisu psi lutalice i to je upravo dokaz nesavjesnog odnosa pojedinaca kao i potvrda da su psi lutalice u najvećem broju slučajeva posljedice problema neodgovornog vlasništva. Ono što se u narodnom periodu mora mijenjati je odnos vlasnika prema svojim psima, obaveza čipovanje pasa, kako bi izbjegli sve situacije o kojima sada govorimo - rekla je Mulešković.

Da je novac koji ide za otštete u Danilovgradu vremenom ulagao u sistem sterilizacije, čipovanje i izdavanje kartona za pse, druga bi priča bila, uvjeren je Iković.

- Na taj način bi u svakom trenutku nadležna inspekcija znala čiji je to pas i ko je odgovoran. Na taj način bi onaj ko izgubi psa znao gdje mu je pas, a s druge strane, koliko taj pas napravi štetu, onda će vlasnik da odgovara, a ne građani tako što izdvajaju novac iz opštinske kase - rekao je Iković.

Kako god, plaćamo danak sistemu koji ne funkcioniše, nego samo reaguje po urgenciji poziva pojedinaca i medija.

Zbrinjavanje pasa nadležni treba da shvate kao redovan opis posla u skladu sa zakonom i odlukama o komunalnom redu, a da ih se na to svako malo ne mora podsjećati.