Stiže artktički zrak: Hrvatska prva na "udaru"

S prodorom hladnog zraka nad zapadnom Europom stiže i prvi ovosezonski snijeg u Hrvatskoj. Ledeni arktički zrak spustit će se prema jugu, donoseći značajno zahlađenje. Temperature na visini od oko 1250 metara, koje su prethodno bile iznad prosjeka, naglo će pasti na 5–10 °C ispod prosjeka za ovo doba godine. U nekim područjima, poput Londona i Toulousea, pad temperature može iznositi gotovo 20 °C u samo nekoliko dana.

Najviše snijega očekuje se na sjevernim padinama planinskih lanaca: Škotsko visočje, Pirineji i Alpe. Značajne količine snijega predviđaju se i za zapadnu i jugozapadnu Norvešku. Snijeg je moguć i na višim terenima središnje Španije, sjevernog Alžira, Apenina i zapadnog Balkana. U nizijama se očekuju samo povremene snježne pahulje bez stvaranja debelog pokrivača.

Hladni zrak nad zapadom Europe očekuje se najmanje do kraja sedmice, što znači da će niže temperature i snijeg dugo ostati prisutni u planinskim predjelima.