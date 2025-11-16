ZAHLAĐENJA

Stiže artktički zrak: Hrvatska prva na "udaru"

Hladni zrak nad zapadom Europe očekuje se najmanje do kraja sedmice

emperature na visini od oko 1250 metara, koje su prethodno bile iznad prosjeka, naglo će pasti.

E. A.

16.11.2025

S prodorom hladnog zraka nad zapadnom Europom stiže i prvi ovosezonski snijeg u Hrvatskoj. Ledeni arktički zrak spustit će se prema jugu, donoseći značajno zahlađenje. Temperature na visini od oko 1250 metara, koje su prethodno bile iznad prosjeka, naglo će pasti na 5–10 °C ispod prosjeka za ovo doba godine. U nekim područjima, poput Londona i Toulousea, pad temperature može iznositi gotovo 20 °C u samo nekoliko dana.

Najviše snijega očekuje se na sjevernim padinama planinskih lanaca: Škotsko visočje, Pirineji i Alpe. Značajne količine snijega predviđaju se i za zapadnu i jugozapadnu Norvešku. Snijeg je moguć i na višim terenima središnje Španije, sjevernog Alžira, Apenina i zapadnog Balkana. U nizijama se očekuju samo povremene snježne pahulje bez stvaranja debelog pokrivača.

Hladni zrak nad zapadom Europe očekuje se najmanje do kraja sedmice, što znači da će niže temperature i snijeg dugo ostati prisutni u planinskim predjelima.

# HRVATSKA
# VRIJEME
