Vučić traži hitno rješenje: "Amerikanci su me upozorili da su finansijske institucije ugrožene"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da država mora pronaći rješenje za Naftnu industriju Srbije u roku od sedam dana, nakon što su Sjedinjene Američke Države postavile uslov da se sankcije ukinu tek kada kompanija više ne bude u većinskom ruskom vlasništvu. Vučić je na otvorenoj sjednici Vlade Srbije naveo da bi, ukoliko drugi model ne bude moguć, posljednja opcija mogla biti nacionalizacija.

Na sjednici se prva oglasila ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, naglasivši da se sektor nalazi pod ozbiljnim opterećenjem.

- Stvari su veoma jasne, NIS je pod sankcijama. Više puta smo dobijali produžene licence za rad, ali od 9. oktobra sankcije su nastupile i dobili smo veoma jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajne promjene vlasništva, odnosno izlaska ruskih akcionara iz kompanije NIS. Naše rezerve su očuvane i građani do sada nisu osjetili promjene. Voditi ovako nešto nije moguće, spremna sam i da podnesem ostavku, jer ne vidim kako možemo da prevaziđemo ovu situaciju - poručila je Đedović Handanović.

Vučić je istakao da je razgovarao s američkim predstavnicima, koji su upozorili da je finansijski sektor Srbije posebno ranjiv.

- Amerikanci su me upozorili da su finansijske institucije Srbije ugrožene. Dali su rok za promjenu vlasničke strukture do februara, ali nam onemogućavaju da koristimo Janaf. Hrvati nisu htjeli da čekaju ni sekund niti da rizikuju bilo šta, već su prekinuli dotok nafte preko Janafa - rekao je.

Naglasio je i da odnosi sa Rusijom nose dodatne rizike.

- Rizikuju i naše banke. Razgovarao sam sa američkim zvaničnicima i upozorili su me na opasnost po naše finansijske institucije. Molio sam ih za još 7 do 8 dana. Mislim da sam to uspio da dobijem - kazao je Vučić.

Najavio je da će tokom dana razgovarati sa evropskim i azijskim partnerima s kojima ruska strana vodi pregovore o promjeni vlasništva u NIS-u. Ako ne bude dogovora o cijeni, dodao je, Srbija je spremna ponuditi višu sumu — čak i preplatiti kompaniju — ali bez ikakvog prisvajanja tuđe imovine.