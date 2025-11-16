Milatović: Proširenje EU je ulaganje u stabilnost cijelog kontinenta

Proširenje Evropske unije nije samo ulaganje u države koje pristupaju, već u Evropu kao kontinent, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ističući da je njegova zemlja najspremniji kandidat za članstvo.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Milatović je gostovao u emisiji "Talking Europe" na France 24, gdje je govorio o odnosima sa Francuskom, evropskim integracijama, bezbjednosnim izazovima, regionalnoj saradnji i borbi protiv organizovanog kriminala.

Naglasio je da je Crna Gora najnapredniji kandidat za EU, podsjećajući da je otvorila sva pregovaračka poglavlja i da u potpunosti usklađuje svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom.

Odnosi s Francuskom

Govoreći o odnosima sa Francuskom, Milatović je ocijenio da je francuska pozicija ključna za nastavak evropske politike proširenja.

- Mi činimo sve da unaprijedimo odnose sa svim partnerima u EU, uključujući Francusku - rekao je Milatović.

Dodao je da odluka o proširenju nije tehničko pitanje Evropske komisije, već politička odluka država članica.

- Moj posao je da sa evropskim liderima otvoreno razgovaram o izazovima, ali i o ogromnom napretku koji je Crna Gora ostvarila u procesu integracija - poručio je.

Istakao je da je ruska agresija na Ukrajinu promijenila pristup proširenju, jer su evropski lideri shvatili da je to i bezbjednosno pitanje.

Podsjetio je da Crna Gora radi prema novoj metodologiji pristupanja, čiji je promoter bila Francuska 2019. godine, te da se najprije mora napredovati u oblasti vladavine prava.

Milatović je dodao da je njegova zemlja najspremniji kandidat jer je otvorila sva poglavlja, usklađuje vanjsku politiku sa EU, članica je NATO-a, koristi euro i napreduje prema kriterijima za eurozonu, a kao najmanja država kandidat, minimalno bi uticala na tokove EU fondova.

Ulaganje u stabilnost Evrope

Govoreći o političkoj klimi u državama članicama, naglasio je da je proširenje uvijek bilo ulaganje u stabilnost Evrope.

- To nije samo investicija u zemlje koje pristupaju, već u Evropu kao kontinent. Tako je bilo s državama Južne i Istočne Evrope - kazao je Milatović.

- Danas je isto sa Zapadnim Balkanom. Ako Evropa ne iskoristi ovaj momentum, neko drugi hoće. Već vidimo hibridne prijetnje i kampanje dezinformacija trećih strana. Zato želim veću uključenost Evrope - rekao je.

Na pitanje kakvu podršku očekuje od EU, odgovorio je da je potrebna tehnička pomoć.

- Moramo jačati otpornost naših institucija, efikasnije se boriti protiv hibridnih prijetnji, raditi na medijskoj pismenosti mladih i društvenoj koheziji. Evropa i EU su zajednički imenitelj koji to podstiču - dodao je.

Tri ključna prioriteta

Upitan o partijama u parlamentarnoj većini koje imaju drugačije stavove o Ukrajini i sankcijama Rusiji, rekao je da te razlike ne utiču na zvaničnu politiku države.

- Živimo u demokratiji - poručio je Milatović.

Naveo je da i u Francuskoj postoje različita mišljenja, ali je najvažniji zvanični stav države.

- Naša pozicija je jasna od prvog dana – moja, kao predsjednika, i stav predsjednika Vlade. Kao članica NATO-a, i kao zemlja koja usklađuje spoljnu i bezbjednosnu politiku sa EU, naš stav o Rusiji i agresiji na Ukrajinu je usaglašen sa Francuskom - rekao je Milatović.

Govoreći o regionalnoj saradnji i odnosima sa Srbijom, rekao je da Crna Gora ima tri ključna spoljnopolitička prioriteta – EU, NATO i dobre odnose sa susjedima.

- Crna Gora je turistička zemlja i želi najbolje odnose sa svim susjedima. Srbija nam je važan ekonomski partner i imamo duboke porodične i prijateljske veze. Crna Gora nikada nije imala veće otvorene probleme sa susjedima i želimo da tako ostane - istakao je.

Borba protiv kriminala

O borbi protiv organizovanog kriminala rekao je da Crna Gora djeluje u bliskoj saradnji sa međunarodnim partnerima.

- Francuske vlasti su, zajedno sa međunarodnim partnerima poput Europola i Interpola, odigrale ključnu ulogu u dešifrovanju SKY komunikacija kriminalnih grupa - rekao je.

Dodao je da se ti dokazi koriste u postupcima ne samo protiv kriminalnih mreža, već i pojedinaca iz institucija koji su sarađivali s njima.

- Napravili smo veliki napredak. Od kad sam stupio na dužnost, moja politika je jasna: nulta tolerancija na organizovani kriminal i korupciju - naglasio je.

Govoreći o privremenom viznom režimu za državljane Turske, poručio je da migracionu politiku treba posmatrati cjelovito.

- Oko 20 posto stanovništva u Crnoj Gori čine stranci, što kod dijela građana izaziva zabrinutost. Ali to ne može biti razlog za naglo uvođenje viznog režima bez adekvatne analize - zaključio je Milatović.