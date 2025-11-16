Vučić upozorio: "Ovaj datum je ključan za Srbiju, nakon toga smo u kolapsu"

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, danas je uputio ozbiljno upozorenje o mogućem stanju u zemlji nakon što je otkriven rok za završetak promjene vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS). Vučić je naglasio da, ukoliko transakcija ne bude završena do 13. februara, Srbija može ući u "totalni kolaps".

Prema njegovim riječima, situacija sa NIS-om, koji je pod sankcijama od 9. oktobra, stvara ozbiljne probleme koji prijete ekonomskoj stabilnosti, zdravstvenom sektoru, snabdijevanju gorivom i finansijskom sistemu. Predsjednik je upozorio da bi nakon tog roka mogla doći do potpune paralize u industriji, posebno u rafinerijama, koje predstavljaju ključnu tačku za funkcionisanje zemlje.

- Stvari su jasne, sankcije su na snazi, ali nakon 13. februara, mi ulazimo u totalni kolaps - rekao je Vučić, dodajući da trenutno postoje određene rezerve, ali da bi, ukoliko se situacija ne riješi do tog datuma, Srbija bila u ozbiljnoj opasnosti.

Oprez sa rezervama i gorivom

Vučić je istakao da Srbija trenutno posjeduje određene zalihe goriva i vojnih rezervi, ali da njihovo korištenje predstavlja veliki finansijski teret za državu. Napomenuo je da sankcije na NIS utiču na svakodnevno funkcionisanje, ali da većina građana još uvijek nije osjetila posljedice jer su rezerve i dalje na snazi.

- Imat ćemo još neko vrijeme, ali na duži rok, to neće moći da traje. Moramo da nađemo rješenje, jer je rafinerija u Pančevu ključna za ceo sistem - upozorio je predsjednik.

Rješenja i pregovori

Vučić je naglasio da Srbija radi na rješavanju situacije kroz razgovore sa međunarodnim partnerima i nada se da će, iako pregovori sa Rusijom i SAD-om nisu jednostavni, biti pronađeno rješenje. Posebno je istakao da rafinerija mora nastaviti sa radom, jer bi njen prestanak proizvodnje imao katastrofalne posljedice po svakodnevni život građana.

- Zdravstvo nam zavisi od dizela, prevoz, vojska… Moramo da obezbijedimo da ništa ne prestane da funkcioniše - rekao je Vučić.

S obzirom na hitnost situacije, predsjednik je apelovao na sve relevantne institucije da nastave sa dnevnim sednicama i analizama kako bi se što prije donijeli ključni strateški koraci.

- Ne možemo da čekamo još mjesec dana. Odluke moraju da se donesu sada. I ne želimo da lažemo narod, ali moramo biti spremni na sve mogućnosti - zaključio je Vučić.

Sljedeći mjeseci bit će ključni za očuvanje energetske stabilnosti Srbije. Ukoliko do promjene vlasničke strukture NIS-a ne dođe do februara, zemlja bi se mogla suočiti sa ozbiljnim posljedicama, a glavni cilj bit će spriječiti potpunu energetsku krizu koja bi ugrozila svakodnevni život građana, prenosi Telegraf.