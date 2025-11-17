Iznenada preminulo devetogodišnje dijete: Tri dana prije smrti dobio pljuskavice

U Baru je iznenada preminuo devetogodišnji dječak, a kako prenosi Primorski portal, dijete je tri dana prije smrti imalo varičele (pljuskavice) i visoku temperaturu zbog čega su ga roditelji nekoliko puta vodili kod ljekara.

Primorskom portalu je potvrđeno da su roditelji dijete poveli na pregled i pedijatru u Opštu bolnicu Bar tokom noći između petka i subote.

Međutim, dežurni pedijatar je procijenio da te noći pacijenta ne hospitalizuje. Zdravstveno stanje dječaka se dodatno pogoršalo u narednih nekoliko sati. U subotu ujutru dječak je preminuo.

Do posljednjih nekoliko dana, kada je dobio varičele, dječak nije imao zdravstvene probleme. Velika žalost, tuga, bol zbog iznenadne smrti dječaka otvorila je pitanje - šta je uzrok prerane smrti djeteta, a očekuje se nalaz obdukcije.