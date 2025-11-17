Njemački ministar vanjskih poslova danas u posjeti Crnoj Gori

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful (Johann Wadephul) posjetit će u ponedjeljak Crnu Goru gdje će se susresti s crnogorskim ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem a u sklopu svog četverodnevnog posjeta regiji.

Povoljne cijene

U posljednjem izvješću Europske unije Crna Gora i Albanija dobile su povoljne ocjene a crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je Crna Gora najnapredniji kandidat za članstvo u Europskoj uniji te podsjetio da je jedina zemlja koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja.

- Mi činimo sve kako bi unaprijedili odnose sa svim partnerima u EU, ali odluka o proširenju nije tehničko pitanje Europske komisije, već politička odluka država članica - rekao je Milatović te dodao da je vanjska politika Crne Gore u potpunosti usklađena sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU.

Nakon Crne Gore njemački ministar Vadephul odlazi u Albaniju gdje će se sastati s ministricom vanjskih poslova Elisom Spiropali i šefom Specijalnog državnog tužiteljstva za borbu protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma Altinom Dumanijem.

Više od 80 posto Albanaca podržava pristupanje te zemlje Europskoj uniji a Albanija u ponedjeljak otvara posljednje poglavlje o pristupanju te iako albanski premijer Edi Rama ocjenjuje da će Albanija završiti pregovore do 2027. i postati punopravna članica EU do 2030. pred tom zemljom je težak put jer još ni jedno pregovaračko poglavlje nije zatvoreno.

U Beogradu, u ponedjeljak navečer njemački ministar vanjskih poslova sastat će se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem a nakon toga u utorak će razgovarati s ministrom vanjskih poslova Markom Đurićem te predstavnicima nevladinog sektora.

Sigurnosna politika EU

Pregovore o pristupanju Uniji Srbija je započela 2014. godine i u proteklih 11 godina pregovaranja otvorila je samo 22 poglavlja, od kojih su dva zatvorena. U posljednje skoro četiri godine Srbija nije napravila nikakav pomak u pregovorima, zadnji klaster otvoren je u decembru 2021. godine.

Srbija je i jedina od država kandidata koja nije usklađena s vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a u pogledu odnosa s Rusijom.

Šef njemačke diplomatije posjetit će nakon Srbije Kosovo koje je prije gotovo tri godine podnijelo zahtjev za članstvo u EU-u međutim kosovska predsjednica Vjosa Osmani drži kako aplikacija nije ni pregledana "iako Kosovo ne traži ni prečac, ni milostinju nego poštivanje za ono što je urađeno dosada".

Od svih zemalja kandidatkinja Kosovo je trenutačno u najtežoj situaciji budući da pet država članica EU-a ne priznaje neovisnost te najmlađe europske države. Kosovo se također nalazi u zakonodavnoj krizi i skoro devet mjeseci od izbora nema novu vladu i po svemu sudeći neće moći izbjeći nove izbore.

Ovo je prvi posjet zemljama zapadnog Balkana otkako je demokršćansko-socijaldemokratska vlada Friedricha Merza u svibnju došla na vlast a završit će posjetom Sjevernoj Makedoniji koja je dobila status zemlje kandidata 2005. godine. no ne može otvoriti poglavlje s EU bez uključivanja Bugara u ustav.