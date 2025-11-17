Albanija otvorila posljednji klaster: Članstvo u EU moguće već 2027.

Albanija je danas napravila još jedan značajan korak ka Evropskoj uniji, otvaranjem šestog i posljednjeg pregovaračkog klastera, koji obuhvata poljoprivredu, kohezijsku politiku i evropski budžet. Time je Tirani ostalo da zatvori pojedinačna poglavlja, završnu i najzahtjevniju fazu procesa pristupanja.

Albanija se trenutno smatra državom koja najbrže napreduje u procesu pristupanja. U samo 13 mjeseci otvorila je svih šest tematskih pregovaračkih klastera prema novoj metodologiji, koja 35 poglavlja grupira u šire tematske cjeline.

Za razliku od ranijeg sistema, pregovori se sada otvaraju po klasterima, dok se zatvaranje i dalje odvija poglavlje po poglavlje, što ostaje ključni izazov za sve države kandidate.

Nakon otvaranja svih klastera, pred Albanijom je sada ispunjavanje privremenih mjerila u najzahtjevnijem, temeljnom klasteru koji obuhvata pravosuđe i unutrašnje poslove. Samo ispunjavanje ovih kriterija omogućit će zatvaranje ostalih poglavlja.

Tirana je sebi postavila ambiciozan cilj – završiti pristupne pregovore do kraja 2027. godine.

- Albanija je najbolji primjer transformativne moći procesa proširenja. Ona je inspiracija za mnoge zemlje zapadnog Balkana - poručila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Današnji korak u Briselu dodatno učvršćuje poziciju Albanije kao jednog od najperspektivnijih kandidata iz regiona, dok ostatak Zapadnog Balkana i dalje čeka ubrzanje vlastitih evropskih procesa.