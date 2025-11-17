Majka mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice prekinula štrajk glađu

Dijana Hrka, majka mladića Stefana poginulog prošle godine u padu nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, koja je od 2. novembra štrajkala glađu, saopćila je u ponedjeljak da po savjetima ljekara prekida štrajk, ali da neće odustati od svojih zahtjeva.

- Ja ću danas prekinuti štrajk glađu, ali ostajem ovdje. Neću iznevjeriti moj narod i studente. Možda bi me neko volio vidjeti mrtvu, ali mislim da u našoj zajedničkoj borbi mogu mnogo više uraditi živa - rekla je Hrka novinarima.

Hrka je 2. novembra započela štrajk glađu ispred Skupštine Srbije u Beogradu, zahtijevajući istinu i odgovornost za pad nadstrešnice 1. novembra 2024., pod kojom je poginuo njen sin Stefan i još 15, pretežno mladih ljudi.

Njezin zahtjev uključivao je i oslobađanje svih studenata uhapšenih tokom jednogodišnjih protuvladinih protesta potaknutih novosadskom tragedijom, za koju demonstranti krivca vide u vlasti i njenim koruptivnim poslovima.

Treći zahtjev Dijane Hrke je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Štrajk Dijane Hrke izazvao je veliku pažnju u Srbiji i regiji, ali i u inostranstvu, a New York Times je nazvao "neočekivanom majkom jednog pokreta".

NYT podsjeća da je novosadska tragedija potaknula javni bijes zbog vladinog nemara i korupcije, pokrenuvši neke od najvećih protuvladinih demonstracija u Srbiji još od pada Slobodana Miloševića 2000. godine.

Otkako se dogodila tragedija na novosadskom željezničkom kolodvoru, "gospođa Hrka je toliko prisutna na studentskim protestima da je postala neočekivani simbol jednog pokreta", prenosi Hina.