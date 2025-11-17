Vučić s Vadefulom: Njemačka je među najvažnijim partnerima Srbije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u ponedjeljak navečer sa ministrom vanjskih poslova Njemačke Johanom Vadefulom poručivši kako je Njemačka jedan od najvećih i najvažnijih partnera Srbije.

- Istakao sam da Srbija pridaje izuzetan značaj saradnji sa Njemačkom, koja je jedan od naših najvećih i najvažnijih partnera. Razgovarali smo o brojnim projektima, posebno u oblasti energetike i infrastrukture - napisao je Vučić na Instagramu nakon sastanka u Beogradu.

Razgovor je ocijenio kao "otvoren i sadržajan" o daljem jačanju bilateralnih odnosa, političkom dijalogu i zajedničkim projektima od strateškog značaja.

Zahvalio je Vadefulu na podršci koju Njemačka pruža ekonomskom razvoju i reformskim procesima Srbije.

- Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije, regionalnoj stabilnosti i brojnim globalnim izazovima sa kojima se suočavamo. Uvjeren sam da će današnji susret doprinjedaljem produbljivanju partnerstva Srbije i Njemačke, kao i nastavku zajedničkog rada u oblastima važnim za obe zemlje - zaključio je Vučić.

Ministar vanjskih poslova Njemačke Johan Vadeful je u nedjelju počeo zapadnobalkansku turneju.