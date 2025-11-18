U Zagrebu izbio veliki požar na Vjesnikovom neboderu: Vatru gase 93 vatrogasca

Sinoć oko 23:10 izbio je požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu, a kako se širi vertikalno, zahvatio je više spratova, zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca. U trenutku izbijanja požara, prema prvim informacijama, u zgradi nije bilo nikoga.

Neki od okupljenih koji su se našli u blizini nebodera u vrijeme požara kazali su za HRT kako im je žao što gori jedan od simbola grada Zagreba.

- Vatrogasci se trude, ali ne vjerujem baš da mu ima spasa - kazao je jedan od njih.

Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba, kratko je prokomentirala požar nebodera za Novu TV.

- Riječ je o državnoj imovini, ali smo u stalnom kontaktu s vatrogascima koji čine sve da požar što prije ugase. Nemamo saznanja da je netko stradao, a uzrok i štetu će utvrditi nadležne institucije - kazala je Živalj.

Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutrašnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama, saznaje se iz Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

Prizori su strašni, a pred Vjesnikovu zgradu jutros je došao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Stalno se razbuktava na raznima etažama. Gasi se iznutra i izvana. Ne zna se koji je uzrok, postoje neke sumnje ali očevid će to utvrditi. Nažalost, šteta je totalna. Većinski vlasnik zgrade je država, statičari će trebati vidjeti je li konstrukcija za rušenje ili će se ići u obnovu - kazao je Tomašević.

Nema opasnosti od urušavanja zasad, dodao je.

- Najbitnije je da nema žrtava i najvažnija je sigurnost vatrogasaca - dodao je.