Šef zagrebačkih vatrogasaca: Imali smo samo jednu dojavu za požar, situacija je prilično opasna

Na gašenju velikog požara na Vjesnikovom neboderu u Zagrebu angažirani su svi vatrogasci grada Zagreba.

- Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati - rekao je za hrvatske medije komandant Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

On je kazao da su vatrogasci dojavu dobili sinoć oko 23 sata.

- Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju - otkrio je.