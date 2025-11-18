Šef zagrebačkih vatrogasaca: Imali smo samo jednu dojavu za požar, situacija je prilično opasna

Vatra se širila kroz ventilacije

Dž. R.

18.11.2025

Na gašenju velikog požara na Vjesnikovom neboderu u Zagrebu angažirani su svi vatrogasci grada Zagreba.

- Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati - rekao je za hrvatske medije komandant Javne vatrogasne jedinice Grada Zagreba.

On je kazao da su vatrogasci dojavu dobili sinoć oko 23 sata.

- Zanimljivo, bila je samo jedna dojava građana. Inače kod velikih požara uvijek dobijemo puno dojava. Na intervenciju su krenula tri vozila iz najbliže postaje. Čim smo vidjeli otvoreni plamen, odmah smo zatražili dodatnu intervenciju - otkrio je.

Šef vatrogasaca je naveo da je situacija prilično opasna.

- Opasno je jer, kad su se ekipe počele penjati i gasiti, vidjeli smo da se požar počeo pojavljivati na donjim katovima, čak i u prizemlju, što znači da se širio kroz ventilacije - rekao je Siniša Jembrih.

Veliki požar u Vjesnikovom neboderu u Zagrebu izbio je sinoć malo prije ponoći, a vatrogasci ga gase i više od osam sati kasnije.

Na gašenju je angažovano blizu 100 vatrogasaca sa 30 vozila.

