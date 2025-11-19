Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija potencijalni kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije

Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija – ADNOC najvjerovatniji je kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

To je danas FoNetu novinar Miša Brkić, pozivajući se na odlično upućenog insajdera, koji je zamolio za anonimnost.

- Predsjednik uprave ADNOC je šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan, njega je zamolio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov prijatelj, da on to kupi i najzad presječe dilemu. Rekao mu je – i ti si prijatelj s Vladimirom Putinom, lijepo, ti to kupi da se više ne mučimo - rekao je Brkić, objašnjavajući kako je došlo do toga da ADNOC postane kupac 56,15 posto vlasništva NIS-a.

Dodao je kako se sada očekuje potvrda i zeleno svjetlo iz SAD na ovakav dogovor.

- Time bi mogla da bude okončana meksička sapunica koju nam je predsjednik Srbije priredio - istakao je Brkić.

Brkić je dodao da je posrijedi isti model kao i za Lukoil, ali bi rezultat u ovom slučaju mogao da bude drugačiji.

- Švedski milijarder je kupio Lukoil, a onda je poslije dva dana morao da odustane, jer su mu Amerikanci sugerisali da izađe iz tog aranžmana, jer oni misle da i dalje iza toga stoje Rusi. Da li će se to dogoditi i sa ovim aranžmanom ne znam, ali koliko znam – Amerikanci su također prijatelji sa Bin Zajedom, a sudeći po tome, oni bi trebalo da dozvole da ovo nastavi da radi - rekao je Brkić.

Prema njegovim riječima, ostaje da se vidi da li je u „prijateljskoj molbi“ predsjednika Srbije šeiku Bin Zajedu „bila i još neka ponuda“.

Brkić dodaje i da je u skladištu Janafa u Rijeci istovaren jedan tanker sirove nafte, ali ta nafta nije mogla da bude dopremljena do Rafinerije u Pančevu zbog sankcija.

- Čekamo da vidimo da li će sada doći - rekao je Brkić.

On je detalje čitavog dogovora i svoja saznanja detaljnije objasnio i za sajt Nedeljnika.

Prema tim navodima, Bin Zajed je već u prvom razgovoru s Vučićem dao zeleno svjetlo. Šeik je prije početka pregovora sa ruskom stranom zatražio od menažmenta ADNOC da napravi procjenu vrijednosti NIS-a i kada je dobio taj podatak, započeo je pregovore.

Ruska strana, međutim, izašla je sa svojom procjenom vrednosti NIS-a, koja je bila tri puta veća od procjene ADNOC-a.

U početnim pregovorima to je bila nepremostiva razlika, ali je očigledno da je u međuvremenu došlo do približavanja procjene i da je na kraju to rezultiralo postizanjem dogovora.

Šeik bin Zajed, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, pristao je i da menadžment koji odredi ADNOC zamijeni ruski direktorski tim u NIS-u i tim povodom u Abu Dabiju je održan sastanak predstavnika prodavca, kupca i srpskog Ministarstva energetike na kojem je dogovoreno menadžersko preuzimanje upravljanja Naftnom industrijom Srbije.

Ovu transakciju prije nego što postane operativna morat će da potvrde OFAC i američko Ministarstvo finansija.