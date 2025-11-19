Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SASTALI SE VUČIĆ I ŠEIK

Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija potencijalni kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije

Time bi mogla da bude okončana meksička sapunica koju nam je predsjednik Srbije priredio, istakao je Brkić

Tokom susreta. Screenshot

A. O.

19.11.2025

Nacionalna naftna kompanija Abu Dabija – ADNOC najvjerovatniji je kupac ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

To je danas FoNetu novinar Miša Brkić, pozivajući se na odlično upućenog insajdera, koji je zamolio za anonimnost.

- Predsjednik uprave ADNOC je šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan, njega je zamolio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, njegov prijatelj, da on to kupi i najzad presječe dilemu. Rekao mu je – i ti si prijatelj s Vladimirom Putinom, lijepo, ti to kupi da se više ne mučimo - rekao je Brkić, objašnjavajući kako je došlo do toga da ADNOC postane kupac 56,15 posto vlasništva NIS-a.

Dodao je kako se sada očekuje potvrda i zeleno svjetlo iz SAD na ovakav dogovor.

- Time bi mogla da bude okončana meksička sapunica koju nam je predsjednik Srbije priredio - istakao je Brkić.

Brkić je dodao da je posrijedi isti model kao i za Lukoil, ali bi rezultat u ovom slučaju mogao da bude drugačiji.

- Švedski milijarder je kupio Lukoil, a onda je poslije dva dana morao da odustane, jer su mu Amerikanci sugerisali da izađe iz tog aranžmana, jer oni misle da i dalje iza toga stoje Rusi. Da li će se to dogoditi i sa ovim aranžmanom ne znam, ali koliko znam – Amerikanci su također prijatelji sa Bin Zajedom, a sudeći po tome, oni bi trebalo da dozvole da ovo nastavi da radi - rekao je Brkić.

Prema njegovim riječima, ostaje da se vidi da li je u „prijateljskoj molbi“ predsjednika Srbije šeiku Bin Zajedu „bila i još neka ponuda“.

Brkić dodaje i da je u skladištu Janafa u Rijeci istovaren jedan tanker sirove nafte, ali ta nafta nije mogla da bude dopremljena do Rafinerije u Pančevu zbog sankcija.

- Čekamo da vidimo da li će sada doći - rekao je Brkić.

On je detalje čitavog dogovora i svoja saznanja detaljnije objasnio i za sajt Nedeljnika.

Prema tim navodima, Bin Zajed je već u prvom razgovoru s Vučićem dao zeleno svjetlo. Šeik je prije početka pregovora sa ruskom stranom zatražio od menažmenta ADNOC da napravi procjenu vrijednosti NIS-a i kada je dobio taj podatak, započeo je pregovore.

Ruska strana, međutim, izašla je sa svojom procjenom vrednosti NIS-a, koja je bila tri puta veća od procjene ADNOC-a.

U početnim pregovorima to je bila nepremostiva razlika, ali je očigledno da je u međuvremenu došlo do približavanja procjene i da je na kraju to rezultiralo postizanjem dogovora.

Šeik bin Zajed, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, pristao je i da menadžment koji odredi ADNOC zamijeni ruski direktorski tim u NIS-u i tim povodom u Abu Dabiju je održan sastanak predstavnika prodavca, kupca i srpskog Ministarstva energetike na kojem je dogovoreno menadžersko preuzimanje upravljanja Naftnom industrijom Srbije.

Ovu transakciju prije nego što postane operativna morat će da potvrde OFAC i američko Ministarstvo finansija.

# SRBIJA
# ALEKSANDAR VUČIĆ
# NIS
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.