Poznati detalji pljačke kombija za transport novca u Sandžaku

Radnici osiguranja koji su bili u pratnji kombija za transport novca prošli su poligraf. Tokom istrage o filmskoj pljački koju vodi PU Kraljevo po nalogu Višeg javnog tužilaštva, trebalo bi da bude otkriveno ko je naručio i organizovao krađu 235 miliona dinara, piše Kurir.rs.

- Utvrđuje se da li je i ko tipovao kombi za transport novca, ko su direktni izvršioci, ali i da li je neko zatajio u procesu transporta. Također će biti utvrđeno i da li je vozilo bilo adekvatno osigurano i da li su ispoštovane sve procedure transporta i osiguranja novca koji se transportuje - kaže izvor.

Podsjetimo, kombi za transport novca zaustavio se u mjestu Kučane na putu Raška – Novi Pazar, ispred jedne prodavnice. Jedan pripadnik osiguranja ušao je u radnju, a drugom, koji je ostao u kombiju, prišao je maskirani pljačkaš i natjerao ga da krene vozilom ka Novom Pazaru.