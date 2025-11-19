RADNICI PROŠLI POLIGRAF

Poznati detalji pljačke kombija za transport novca u Sandžaku

Također će biti utvrđeno i da li je vozilo bilo adekvatno osigurano, kaže izvor

Pljačka kombija. Screenshot

A. O.

19.11.2025

Radnici osiguranja koji su bili u pratnji kombija za transport novca prošli su poligraf. Tokom istrage o filmskoj pljački koju vodi PU Kraljevo po nalogu Višeg javnog tužilaštva, trebalo bi da bude otkriveno ko je naručio i organizovao krađu 235 miliona dinara, piše Kurir.rs.

- Utvrđuje se da li je i ko tipovao kombi za transport novca, ko su direktni izvršioci, ali i da li je neko zatajio u procesu transporta. Također će biti utvrđeno i da li je vozilo bilo adekvatno osigurano i da li su ispoštovane sve procedure transporta i osiguranja novca koji se transportuje - kaže izvor.

Podsjetimo, kombi za transport novca zaustavio se u mjestu Kučane na putu Raška – Novi Pazar, ispred jedne prodavnice. Jedan pripadnik osiguranja ušao je u radnju, a drugom, koji je ostao u kombiju, prišao je maskirani pljačkaš i natjerao ga da krene vozilom ka Novom Pazaru.

Kombi za transport novca zaustavio se u mjestu Kučane na putu Raška – Novi Pazar. Screenshot

U mjestu Batnjika, na sporednom putu, razbojnik je izbacio vozača i oteo mu pištolj. Kombi je kasnije pronađen zapaljen i bez novca.

Po zakonu o privatnom osiguranju, svako vozilo za transport veće količine novca mora da ima GPS, video-nadzor i panik taster.

- Tačno je definisana procedura i postupanje u slučaju vanrednog zaustavljanja - dodaje izvor.

Policija intenzivno traga za pljačkašima.

