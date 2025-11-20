Uhapšena jedna osoba zbog požara na zagrebačkom Vjesniku

Zbog požara na neboderu Vjesnik ranije ove sedmice u Zgarebu uhapšena je jedna osoba, a istraga se provodi "na više mladih osoba", saopćila je zagrebačka policija.

Ističu da je kriminalističko istraživanje započelo odmah po dojavi, uz istovremeno osiguravanje mjesta događaja i poduzimanje mjera radi sigurnosti građana.

U saopćenju naglašavaju kako je u ranoj fazi izvida ključno što hitnije i neometano prikupiti obavijesti od svih osoba koje mogu imati korisna saznanja o događaju. Objavljivanje informacija u javnosti u toj fazi može otežati rad policije.

- To može dovesti u rizik da informacije dođu i do osoba koje je potrebno obuhvatiti kriminalističkim istraživanjem, a za koje se doznalo upravo u toj početnoj fazi izvida - navode iz policije.

Potvrdili su da je dosadašnjim radom obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba.

- Jedna osoba je uhapšena i nad njom se provodi kriminalističko istraživanje - saopćeno je.

- Vođeni primarno interesom učinkovitog kriminalističkog istraživanja, čim okolnosti to dozvole, dodatno ćemo informirati javnost - kazali su.

Podsjetimo, do požara je na neboderu Vjesnik došlo u ponedjeljak navečer. Šteta je totalna i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je najavio da bi zgrada mogla biti srušena.

Srećom, u požaru nije bilo povrijeđenih osoba.