Vučić: Znam za tri partnera s kojima Rusi pregovaraju o prodaji svog dijela NIS-a

On je tako odgovorio na pitanje novinara da prokometariše komentare u javnosti "da će neko drugi našim parama uzeti NIS".

- Znam za tri partnera s kojima oni pregovaraju. Da li će da završe posao s nekim ili ne, vidjećemo, ja se nadam da hoće, jer što prije oni završavaju taj posao (to bolje). Sve što su tražili, mi smo prihvatili i potpisali - rekao je Vučić novinarima u Ložionici gdje je učestvovao na regionalnoj poslovnoj konferenciji Velike Britanije i Zapadnog Balkana "Building Futures".

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da zna za tri partnera s kojima Rusi pregovaraju o prodaji svog dijela NIS-a i da se nada će oni završiti taj posao, prenosi Anadolu.

- Pa što bi našim parama uzeo neko drugi? Ako neko drugi kupi, onda će da uzme svojim parama, a ne našim parama. Time nećemo da imamo taj trošak, ali to je ruski izbor. Mi ne možemo čak ni da insistiramo na pravu preče kupovine, što uvijek kao manjinski partner imate pravo zato što će vam Rusi reći 'pa slušajte ljudi, nije ovo dobrovoljna prodaja, već je prinudna prodaja. Dajte nam bar mogućnost da prodamo kome hoćemo'. Da li sam ja tužan, nisam tužan zbog ovoga ili zbog onoga, imamo li mi dovoljno novca ili nemamo, neću o tome da govorim. Nikad nemate novca za bacanje, kod odgovornih i ozbiljnih ljudi nemate novca za bacanje. Da li bismo imali, imali bismo, ali je suština da pregovaraju s nekim drugim - rekao je Vučić, objavio je Tanjug.

On je istakao da je, otkada su uvedene sankcije SAD NIS-u 9. oktobra, prošlo više od 40 dana da niko nije osjetio da Srbija ne dobija naftu preko naftovoda JANAF.

- Niko od vas to nije osjetio. Ni na jednoj pumpi, ni na jednom mjestu u Srbiji niste osjetili. Da li je neko rekao da imamo dobru državu, hvala državi. Imamo rukovodstvo koje je razmišljalo unaprijed pa obezbjedilo sve od obaveznih rezervi, do operativnih rezervi, pri kompaniji, do svega onoga što radi država, od robnih rezervi, vojnih rezervi, obaveznih rezervi, svega - rekao je Vučić.

Vučić je napomenuo da je 56 posto NIS-a u vlasništvu ruske državne kompanije.

"Dakle, 56 odsto Rusi su vlasnici, ne mi, i ne zahvaljujući meni ili bilo kome iz mog okruženja, ali zahvaljujući blokaderima koji su to prodali 2008. godine. Kao jedan od najznačajnijih resursa, u trenutku kada smo imali značajno neiskorišćena nalazišta nafte, koja su bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog preduzeća."

Obraćanje na konferenciji "Building Futures"

Predsjednik Srbije je, učestvujući na regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures", rekao da su mogućnosti saradnje sa Velikom Britanijom velike i da nije slučajno što je ta zemlja u svjetskom vrhu u mnogim oblastima, zahvaljujući, prije svega, obrazovnom sistemu.

- To dolazi iz sistema obrazovanja i to je jedna od stvari o kojoj ćemo morati da razgovaramo u budućnosti sa našim partnerima iz Ujedinjenog Kraljevstva, da vidimo kako da sebe promenimo, kako da učimo i radimo više i kako da budemo pripremljeni za budućnost veštačke inteligencije, novih tehnologija i inovacija, jer bez toga budućnosti nema - istakao je Vučić.