Vučić: Velika Britanija bi mogla pomoći izgradnju brze pruge od Beograda do Tuzle

- Ja bih, recimo, volio, a vjerujem da nam vi Britanci možete pomoći po tom pitanju, da uredimo brzu prugu. To bi bio Beograd, Ruma, ali prije svega Ruma, Bijeljina, Tuzla. Time bismo povezali Beograd sa Semberijom, ali i s Tuzlom kao drugim najvećim gradom, dijeli drugo i treće mjesto sa Zenicom, u Bosni i Hercegovini - kazao je Vučić te dodao kako bi se u tom slučaju iz Beogradu u Tuzlu putovalo devedeset minuta.

Velika Britanija bi mogla više financirati infrastrukturne projekte u Srbiji a jedan od njih je i projekt izgradnje brze pruge koja bi povezala Beograd s Tuzlom, kazao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić na regionalnoj poslovnoj konferenciji Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

Srbijanski predsjednik je istaknuo kako izvoz Srbije čini 54,5 posto ukupnog izvoza zapadnog Balkana, posebno prema Europskoj Uniji te dodao kako bi sve zemlje regije trebale pristupiti EU ali da samo ujedinjen Balkan može biti u okvirima Europske unije.

- Mislim da mi moramo imati otvorene granice između sebe, tako ćemo prevladati i sve političke probleme, koje imaju Srbija, koje imaju Albanci, i koje imaju Bošnjaci, i koje imaju svi ostali - rekao je Vučić te ponovio kako će Srbija čuvati stabilnost i mir, ponašati se odgovorno.

- To je moje mišljenje, hoće li se svi suglasiti s tim, siguran sam da neće, ali sve što budemo mogli, od plinovoda sa Sjevernom Makedonijom, ako budu prihvatili u Sarajevu da gradimo prugu do Tuzle ili do Sarajeva, bit ću sretan. Mi smo i Zagrebu ranije nudili da gradimo brzu prugu, oni su odbili, rekli su da nisu zainteresirani za istočne izlaznice, pa smo odradili prema Budimpešti i do Beča ćemo stizati za pet sati, za dva ili maksimalno tri mjeseca - kazao je Vučić.

Vučić je zaključio kako se Srbija posvećuje inovacijama, obrazovanju, jačanju AI sektora i školskog sustava te dodao kako će Srbija čuvati stabilnost i mir te nastaviti rasti, u partnerstvu sa svim prijateljima iz regije.

Na konferenciji su također sudjelovali veleposlanik Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji Edvard Ferguson, zamjenik predsjednika Gospodarske komore Srbije Mihajlo Vesović, predsjednik Britansko-srpske poslovne komore Lord Ranger od Northwooda te britanska trgovinska povjerenica za Europu Kemi Morgan.

Konferencija je okupila oko 300 predstavnika regionalnih tvrtki te stotinjak predstavnika britanskih kompanija aktivnih u područjima zelene energije, infrastrukture i visokih tehnologija.