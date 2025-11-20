Državni sekretar u Vladi Hrvatske: "Vjesnik treba rušiti, vrijeme je pregazilo takve građevine"

Državni sekretar Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Željko Uhlir, izjavio je za Media servis da je vrijeme "pregazilo" građevine poput Vjesnikovog nebodera u Zagrebu i da, po njegovom mišljenju, treba donijeti racionalnu odluku o njegovom uklanjanju. Govorio je i o procjenama statike nakon požara, sigurnosnim rizicima, radu stručnih službi i ulozi države u upravljanju starim objektima.



Na pitanje o mogućoj opasnosti od urušavanja nebodera, Uhlir je rekao da su posljedice požara ozbiljne. - Mogu vam reći kao građevinski inženjer, statičar, osoba koja se dugo bavila statikom – požar predstavlja vrlo intenzivno opterećenje za konstrukcije. Neboder je građen od armiranog betona, što armirani beton relativno dobro podnosi požarna opterećenja, ali pri određenim temperaturama i dužem trajanju, to značajno utiče na stepen oštećenja konstrukcije. Dakle, dužina trajanja i intenzitet požara mogu dovesti i do fatalnih oštećenja - rekao je Uhlir.