Državni sekretar u Vladi Hrvatske: "Vjesnik treba rušiti, vrijeme je pregazilo takve građevine"

Državni sekretar Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Željko Uhlir, izjavio je za Media servis da je vrijeme "pregazilo" građevine poput Vjesnikovog nebodera u Zagrebu i da, po njegovom mišljenju, treba donijeti racionalnu odluku o njegovom uklanjanju.
Govorio je i o procjenama statike nakon požara, sigurnosnim rizicima, radu stručnih službi i ulozi države u upravljanju starim objektima.
Na pitanje o mogućoj opasnosti od urušavanja nebodera, Uhlir je rekao da su posljedice požara ozbiljne.
- Mogu vam reći kao građevinski inženjer, statičar, osoba koja se dugo bavila statikom – požar predstavlja vrlo intenzivno opterećenje za konstrukcije. Neboder je građen od armiranog betona, što armirani beton relativno dobro podnosi požarna opterećenja, ali pri određenim temperaturama i dužem trajanju, to značajno utiče na stepen oštećenja konstrukcije. Dakle, dužina trajanja i intenzitet požara mogu dovesti i do fatalnih oštećenja - rekao je Uhlir.
Dodao je da je bilo nužno sazvati stručni tim i obaviti prve vizualne preglede, kako spolja, tako i iznutra.
Uhlir naglašava da i sam vizuelni pregled može otkriti najteža oštećenja.
- Ocijenjeno je da je konstrukcija vrlo opasna. Treba znati da pri temperaturama od 400 stepeni beton sam po sebi značajno popušta i gubi svoja svojstva, isto važi i za čelik, i vizuelnim pregledom se može ustanoviti jesu li nastala fatalna oštećenja - objasnio je.
Dodao je da to ne znači da je cijeli objekat uništen, ali da određeni dijelovi konstrukcije mogu biti teško oštećeni. Podsjetio je da su temperature tokom požara dostizale i do 1000 stepeni te da je vatrena stihija dugo trajala.