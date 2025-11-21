Mladići (18) izazvali požar u Vjesnikovom neboderu: TikTok izazov završio katastrofom?

Policijska uprava zagrebačka saopštila je danas, 21. novembra, da su dvojica 18-godišnjaka, osumnjičena za požar u Vjesnikovom neboderu, predati pritvorskom nadzorniku. - Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela "teško djelo protiv opšte bezbjednosti' u vezi krivičnog djela 'dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom" - navodi se u saopštenju policije.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak, 17. novembra, oko 21:50 sati na Slavonskoj aveniji, zajedno sa drugoosumnjičenim, došao do zgrade Vjesnika, gdje su preskočili ogradu i ušli u krug kompanije. - Nakon toga, sumnja se, zajedno sa još jednim maloletnikom, ušli su u samu zgradu i popeli se na 15. sprat, gdje ih je dočekalo dvoje maloletnika - navode iz policije. Sumnja se da je prvoosumnjičeni izazvao požar tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a potom je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz iste kutije i odbacio ga, usljed čega je požar brzo zahvatio okolne prostorije. Time je pričinjena značajna materijalna šteta.