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ZAGREB

Mladići (18) izazvali požar u Vjesnikovom neboderu: TikTok izazov završio katastrofom?

Policijska uprava zagrebačka saopštila je da su dvojica 18-godišnjaka predati pritvorskom nadzorniku

Vjesnikov neboder. Neva Zganec/PIXSELL

M. Až.

21.11.2025

Policijska uprava zagrebačka saopštila je danas, 21. novembra, da su dvojica 18-godišnjaka, osumnjičena za požar u Vjesnikovom neboderu, predati pritvorskom nadzorniku.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom 18-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje krivičnog djela "teško djelo protiv opšte bezbjednosti' u vezi krivičnog djela 'dovođenje u opasnost života i imovine opšte opasnom radnjom ili sredstvom" - navodi se u saopštenju policije.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni u ponedjeljak, 17. novembra, oko 21:50 sati na Slavonskoj aveniji, zajedno sa drugoosumnjičenim, došao do zgrade Vjesnika, gdje su preskočili ogradu i ušli u krug kompanije.

- Nakon toga, sumnja se, zajedno sa još jednim maloletnikom, ušli su u samu zgradu i popeli se na 15. sprat, gdje ih je dočekalo dvoje maloletnika - navode iz policije.

Sumnja se da je prvoosumnjičeni izazvao požar tako što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a potom je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz iste kutije i odbacio ga, usljed čega je požar brzo zahvatio okolne prostorije. Time je pričinjena značajna materijalna šteta.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni su predati pritvorskom nadzorniku, a krivična prijava podnijeta je nadležnom državnom tužilaštvu. U odnosu na osumnjičene osobe nisu zabilježena prethodna kriminalistička istraživanja - navodi policija.

Ne osjeća se krivim

Prema pisanju hrvatskih medija, osamnaestogodišnji mladić koji se jutros predao policiji u Zagrebu, a koji se povezuje s požarom, saslušan je u Državnom tužilaštvu, gdje je izjavio da se ne osjeća krivim.

Nezvanično, grupa osumnjičenih mladića prebacuje krivicu jedni na druge.

Zagrebački Jutarnji list saznaje da je grupa maloletnika i mlađih punoljetnika u neboder ušla kroz prozor na prvom spratu oko 22:30 sati, noću kada je izbio požar.

TikTok izazov

Inspiraciju su navodno pronašli na društvenim mrežama, gdje su naišli na grupe o napuštenim ili slabo korištenim objektima. Plan im je bio neprimjetno ući i snimiti se za TikTok izazov, ali sve je pošlo naopako kada je izbio požar.

Osamnaestogodišnjak saslušan danas negirao je krivicu i naveo da nije vidio trenutak kada je vatra izbila niti ko je tačno podmetnuo požar.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) u četvrtak je objavila da kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno nekoliko mlađih osoba, prenosi Tanjug.

# POŽAR
# HRVATSKA
# ZAGREB
# TIKTOK IZAZOV
# VJESNIK
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