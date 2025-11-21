Vučić: Tužit ću svjetske medije zbog laži o "Sarajevo safariju"

Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je danas da će tužiti pojedine svjetske medije koji šire lažne vijesti o njegovom navodnom učešću u aferi "Sarajevo safari". Novac koji eventualno dobije od tih tužbi planira dati u humanitarne svrhe, kao i crkvi za obnovu manastira u Srbiji.

- Sada, po prvi put, pošto vi znate, ja nikada nisam tužio nikoga u ovoj zemlji. Jednom je neka kontratužba išla, da bi prekinuli one sa svojim glupostima. Iako sam mogao pet miliona tužbi da podnesem, nikada to nisam uradio. Ni protiv jednog medija, ni protiv koga. I neću ni sada, ni protiv ovih Šolakovih u Srbiji. Oni mogu lagati šta hoće, lagali su deset godina. Mogu da izmišljaju šta hoće. Ali protiv ovih što imaju mnogo para – i više nego što ima kriminalac Šolak, iako to nije uvijek lako, angažovaću najbolje advokate – od Guardiana, Daily Maila, sve te - rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

On je dodao da će angažovati najskuplje svjetske advokate koji će biti plaćeni po principu "success fee", odnosno po učinku.

- Koliko naplatite, toliko uzmete procenat. Ostatak ću podijeliti nekoj djeci negdje. Možda i nekoj ustanovi damo, crkvi da damo nešto, neki manastir da obnovimo, jer vjerujem da mogu da im uzmem milione za ovo. Samo moram da vidim kako su oni definisali, šta su definisali, šta će mi advokati reći - rekao je Vučić.

Predsjednik Srbije iznio je ove stavove komentarišući objavu hrvatskog novinara Domagoja Margetića na Facebooku, u kojoj ga je optužio da je prijavljen tužilaštvu u Milanu zbog navodnog učešća u "Sarajevo safariju", a što su prenijeli i pojedini svjetski mediji.