Đurić najavio tužbe zbog povezivanja Vučića sa "Sarajevo safarijem"

Nakon što se ponovno aktuelizirala priča o „Sarajevo safariju“, odnosno stranim državljanima koji su učestvovali u ubistvima Sarajlija tokom opsade grada, te nakon što je u tom kontekstu spomenut predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, oglasio se ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić.
Đurić je rekao da se radi o klevetama na račun predsjednika Srbije.
- S obzirom na razmjere najnovijih klevetničkih izmišljotina koje lažno povezuju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s navodnim napadima u Sarajevu prije tri decenije – tvrdnje koje su potpuno lažne i jasno namijenjene potkopavanju regionalnih odnosa i pozicije Srbije – sklon sam preporučiti da tužimo za astronomske iznose sve one koji izmišljaju i distribuiraju ove sramotne priče - rekao je Đurić.
On je pojasnio da oni koji šire "laži" moraju biti spremni platiti.
- Sva sredstva prikupljena u takvim postupcima bila bi donirana humanitarnim ciljevima i organizacijama koje promoviraju regionalnu saradnju. Oni koji trguju lažima trebaju biti spremni platiti - saopćio je Đurić.
Prije nekoliko dana hrvatski istraživački novinar Domagoj Margetić uputio je prijavu Uredu javnog tužitelja u Milanu u vezi s "Sarajevo safarijem", odnosno pokretanjem istrage u Italiji zbog optužbi da su stranci plaćali pucanje na civile tokom opsade Sarajeva prije tri decenije.
- Današnji predsjednik Srbije 1992. i 1993. godine bio je kao ilegalni ratni dobrovoljac u Sarajevu. Vučić je neosporno tokom rata 1992. i 1993. godine bio dobrovoljac iz druge države (Srbije) i pripadnik zloglasnog dobrovoljnog i paravojnog odreda pod kontrolom Srpske radikalne stranke. Preciznije, bio je pripadnik odreda kojim je komandirao Slavko Aleksić - navodi se u objavi.