Đurić najavio tužbe zbog povezivanja Vučića sa "Sarajevo safarijem"

Nakon što se ponovno aktuelizirala priča o „Sarajevo safariju“, odnosno stranim državljanima koji su učestvovali u ubistvima Sarajlija tokom opsade grada, te nakon što je u tom kontekstu spomenut predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, oglasio se ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić. Đurić je rekao da se radi o klevetama na račun predsjednika Srbije.

- S obzirom na razmjere najnovijih klevetničkih izmišljotina koje lažno povezuju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića s navodnim napadima u Sarajevu prije tri decenije – tvrdnje koje su potpuno lažne i jasno namijenjene potkopavanju regionalnih odnosa i pozicije Srbije – sklon sam preporučiti da tužimo za astronomske iznose sve one koji izmišljaju i distribuiraju ove sramotne priče - rekao je Đurić. On je pojasnio da oni koji šire "laži" moraju biti spremni platiti. - Sva sredstva prikupljena u takvim postupcima bila bi donirana humanitarnim ciljevima i organizacijama koje promoviraju regionalnu saradnju. Oni koji trguju lažima trebaju biti spremni platiti - saopćio je Đurić.