Srbija: Ukinute presude roditeljima dječaka ubice

Apelacioni sud u Beogradu danas je ukinuo prvostepenu presudu protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je 3. maja 2023. počinio masovno ubistvo u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Predmet je vraćen Višem sudu na ponovni postupak, uz nalog da se otklone uočeni nedostaci u obrazloženju presude i ocjeni dokaza.

Sud je potvrdio oslobađajući dio presude za Miljanu Kecmanović, dok je u slučaju instruktora streljaštva Nemanje Marinkovića djelimično usvojio žalbu odbrane, smanjivši mu kaznu za tri mjeseca. Marinković je pravosnažno osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog davanja lažnog iskaza.

Prvostepenom presudom, Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i po godina zatvora zbog zanemarivanja i zlostavljanja maloljetnog lica te teškog djela protiv opće sigurnosti. Njegova supruga Miljana bila je osuđena na tri godine zatvora za zanemarivanje i zlostavljanje djeteta. Oboje su se teretili za propuste u nadzoru i čuvanju oružja kojim je njihov sin počinio zločin.

Apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud počinio bitne povrede krivičnog postupka, jer razlozi presude nisu bili jasni i bili su u suprotnosti sa njenom izrekom, posebno u osuđujućem dijelu. Viši sud sada mora jasno utvrditi sve odlučne činjenice, pravilno ocijeniti dokaze i donijeti potpuno obrazloženu odluku.

Vladimiru Kecmanoviću pritvor je produžen, dok se Miljana Kecmanović i dalje brani sa slobode.

Masakr koji je potresao Srbiju

Dječak K. K., koji u vrijeme napada nije napunio 14 godina i prema zakonu nije krivično odgovoran, 3. maja 2023. ušao je u školu sa dva očev pištolja. Oružje je uzeo dva dana ranije, stavio u školski ranac i tokom prvog časa ubio 10 osoba – devet učenika i jednog radnika obezbjeđenja – te ranio petoro djece i nastavnicu istorije. Nakon ovog događaja, Srbija je uvela najopsežniji sigurnosni i društveni nadzor nad maloljetnicima u novijoj historiji.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović poručio je da očekuje efikasan i temeljit ponovni postupak, te da će tužilaštvo insistirati na maksimalnim kaznama za Vladimira i Miljanu Kecmanović.

- Očekujemo da će Viši sud ponovo donijeti osuđujuću presudu za oboje okrivljenih i izreći im maksimalne kazne zatvora, na čemu ćemo insistirati do kraja - rekao je Stefanović.

Obrazloženje odluke

Tužilaštvo također očekuje da će prvostepeni sud otkloniti sve nedostatke na koje je Apelacioni sud ukazao. U obrazloženju odluke naglašava se da Viši sud u ponovljenom postupku mora pravilno primijeniti relevantne procesne odredbe, jasno utvrditi sve činjenice i detaljno ocijeniti dokaze.

Dječak koji je počinio zločin rođen je 31. jula 2009. godine i u trenutku napada imao je 13 godina. Prema Zakonu o maloljetnim učiniocima krivičnih djela, dijete mlađe od 14 godina ne može krivično odgovarati niti biti sankcionisano standardnim krivičnim postupkom.

Pored krivičnog postupka protiv roditelja, pred sudovima se vode i brojni parnični postupci po tužbama porodica ubijenih i ranjenih učenika i zaposlenika škole.

Novo suđenje pred Višim sudom u Beogradu bit će zakazano nakon što sud izvrši sve procesne pripreme po nalogu Apelacionog suda.