Vučić: Zapadni Balkan mora ući u EU zajedno kako bi se izbjegli budući sukobi

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je u Beogradu poručio da cijeli Zapadni Balkan treba zajednički ući u Evropsku uniju, upozorivši da bi ulazak samo dijela regiona mogao stvoriti potencijalne izvore sukoba u budućnosti.

Vučić je za Informer istakao da Srbija “ima dobru priliku da ubrza evropski put” te da njegova želja “nije da Srbija uđe sama ili da bude ispred nekog, već da cijeli Zapadni Balkan uđe zajedno” u EU.

- Stvarno mislite da ima smisla da nam dio naroda bude van Evrope, a dio u Evropi? Šta ćemo da radimo sa Srbima u Semberiji, šta će da rade Bošnjaci sa Federacijom BiH ili Raškom oblasti i Polimljem, šta će da rade Albanci u Sjevernoj Makedoniji ako ne uđu u EU. Samo će da budu izvori sukoba u budućnosti. Neću ni da pričam o nama i Albancima na Kosovu - kazao je Vučić.

Predsjednik Srbije je naglasio da bi ulazak svih zemalja Zapadnog Balkana u EU značio otvorene granice u cijelom regionu, što bi, prema njegovom mišljenju, učvrstilo mir.

- Kad otvorite granice za sve, svi su dio šire Evrope, imate mir, nemate granicu ni na Jarinju ni na Merdaru. Albanci iz Končulja mogu da idu do Prištine svaki dan, da rade tamo bez prelaženja bilo čega, Srbi iz bilo kog dijela Kosova bili bi u svojoj Srbiji bez ikakvih granica. To bi bilo najpoštenije, ali nisam siguran da je to realno - dodao je Vučić.

Vučić je ponovio da je ulazak u EU “uvijek isključivo politička odluka” te da je Srbija “strukturalno spremnija” za članstvo od nekih zemalja koje su trenutno ispred nje na evropskom putu, prenosi N1.