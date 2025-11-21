Dvojica osumnjičenih za požar u Vjesniku idu u zatvor

Dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenim za izazivanje požara u zgradi Vjesnika u Zagrebu, večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.
Općinsko državno tužiteljstvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv dvojice mladih zbog paljenja u zgradi Vjesnika, a nakon policijske prijave predložilo istražni zatvor sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu.
- Postoji osnovana sumnja da je 17. studenoga 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera - priopćilo je tužiteljstvo.
Obrana prvoosumnjičenog predložila je da mu se odredi kućni pritvor, dok se drugoosumnjičeni brani šutnjom.
Policija ih tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, uključujući i "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".
Prema navodima, mladići su u ponedjeljak oko 21:50 sati preskočili ogradu nebodera na Slavonskoj aveniji, ušli u zgradu i na 15. katu izazvali požar. Uz njih su navodno bila i troje maloljetnika.
Svjedoci su ispričali istražiteljima: "U zgradi smo bili od 17 sati, pili smo i pušili. Zaštitari su igrali stolni tenis."
Mladići su također priznali da su opuške od cigareta gasili po zgradi. Ulazak u Vjesnik izvršili su kroz razbijeno staklo, a tijekom boravka u zgradi snimali su se, što je, kako su naveli, bio dio TikTok izazova.
Prvoosumnjičeni je na ispitivanju iznio svoju obranu, dok su ključni svjedoci ispitani putem videolinka.