Dvojica osumnjičenih za požar u Vjesniku idu u zatvor

Općinsko državno tužiteljstvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv dvojice mladih zbog paljenja u zgradi Vjesnika, a nakon policijske prijave predložilo istražni zatvor sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu.

Dvojici 18-godišnjaka, osumnjičenim za izazivanje požara u zgradi Vjesnika u Zagrebu, večeras je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

- Postoji osnovana sumnja da je 17. studenoga 2025. u Zagrebu, u zgradi Vjesnika, prvookrivljenik zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugookrivljenik zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, uslijed čega je došlo do ubrzanog širenja vatre, a požar zahvatio više katova zgrade Vjesnika čime je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera - priopćilo je tužiteljstvo.

Obrana prvoosumnjičenog predložila je da mu se odredi kućni pritvor, dok se drugoosumnjičeni brani šutnjom.

Policija ih tereti za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti, uključujući i "dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom".