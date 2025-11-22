Vučić: Ponudit ću Americi svoju formalnu izjavu za NIS, siguran sam da će nam dati licencu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je izjavio kako planira Amerikancima ponuditi i formalnu izjavu u vezi sa NIS-om i izrazio uvjerenje da će SAD razumjeti položaj Srbije, pokazati partnerski odnos i dati NIS-u licencu za nastavak rada.

Vučić je poručio građanima da ne treba da brinu oko situacije sa Naftnom industrijom Srbije i da će u nedjelju, kako je rekao, izaći sa formalnom izjavom, kao i da očekuje da će se tim povodom obratiti javnosti već u nedjelju ili ponedjeljak.

Izrazio je uvjerenje da će stvari što se tiče NIS-a biti u redu imajući u vidu, kako je rekao gostujući na Informeru, da su SAD dobile pisma od eminentnih kompanija i da sa njima pregovaraju o prijenosu vlasništva.

- Siguran sam da će Amerika prihvatiti moju formalnu izjavu i da će nam izaći u susret - rekao je Vučić.

Dodao je da stalno gleda u telefon jer očekuje još neke vesti.

- Vjerujem da ću u ponedjeljak najkasnije, možda i u nedjelju, zvanično se obratiti javnosti. Pa ću reći sve kako se šta zbivalo i kako šta ide. Ja sam zabrinut, ali ne mislim da bi vi trebalo da brinete. Ja sam zabrinut, ne zbog toga što se nešto ne dešava, dešava se, ali nisam siguran da će OFAC sve to tako prihvatiti. Ono što ću ja da ponudim Amerikancima, a mislim da to ne mogu da odbiju, ukoliko žele da pokažu partnerski odnos prema Srbiji - rekao je Vučić.

Istakao je da je pitanje trenutka kada će se dogovoriti, ali da je za Srbiju od ključnog značaja da se ne prekine rad rafinerije.

- To bi bilo loše. Imamo rezerve, radimo mi na tome i da rafinerija prekine da radi. Znaju ljudi da sam se ja snašao i osigurao da ljudi ne moraju da brinu za gorivo i da ne radi rafinerija - rekao je Vučić.

Energetska stabilnosti

Govoreći o prilikama na globalnom nivou i u regionu kada je u pitanju energetska stabilnost, Vučić je istakao da je otpravnik poslova u Ambasadi SAD u Bosni i Hercegovini u četvrtak u Sarajevu sazvao sve dijelove vlasti i entitete i da im je saopćio šta će se dalje dešavati u vezi sa gasnom interkonekcijom.

- Rekao im je - 'pošto ste se svađali i nikad niste mogli da se dogovorite oko gasne interkonekcije, idemo na južnu interkonekciju'. Ali Amerikanci time upravljaju 100 posto, Amerikanci su vlasnici, i biće američki gas' - naveo je Vučić.

Ekonomski interesi

Ocjenjuje da se SAD sada, brutalnije nego ikada, bori za svoje ekonomske interese.

- Amerika je prekinula prije dva dana, kada je Zelenski odbio razgovore sa Vitkofom i njegovim ljudima, isporuke azerbejdžanskog gasa za Ukrajinu. I rekli su, stani, ovo je predodređeno za američki TNG koji dolazi u Aleksandropulos i odatle ćemo mi Ukrajinu da snabdijevamo na taj način - istakao je Vučić.

Smatra da SAD polako zavrću slavinu svima, ubacuju američke kompanije, što bi, kako ocenjuje, bilo legitimno da nije pomalo na silu.

- Mi da imamo more, mogli bismo da odgovorimo, ali zato nemamo more i zbog Kosova nemamo more. Zato su odvojili Crnu Goru od Srbije, zato nisu Pašiću dali izlaz na more, nego su nam dali Đakovicu, poslije Prvog svjetskog rata, i ako se Pašić borio svom snagom i svim srcem da pokuša da dobije izlaz na more. More vam treba i kad hoćete da uvezete oruđe, treba vam kilometar mora da biste mogli da prođete kroz međunarodne vode, da niko ne može da vas zaustavi, da parkirate i da imate to oružje i oruđe - pojašnjava Vučić.