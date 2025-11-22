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LOŠI VREMENSKI USLOVI

Ako ste u Hrvatskoj pazite na ove puteve: Prekriveni su snijegom

Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom

Snijeg na putevima u Hrvatskoj. HAK

A. O.

22.11.2025

Širom Hrvatske tokom noći je padao snijeg, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. 

Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu.

Snijeg bi se na tlu mogao zadržati čak i u Zagrebu.

Na Puntijarki se snježni pokrivač već formirao i debljine je 17 centimetara, a rekorder je, naravno, Zavižan sa 32 cm snježnog pokrivača.

Snijega ima dosta i u Gospiću - 13 cm, a u Delnicama 9 cm.

Snijeg na Sljemenu. Screenshot

HAK upozorava na zimske uslove koji vladaju na cestama u čitavoj Hrvatskoj.

Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:

- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)

- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački

- Paški most (DC106)

- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno

Samo za osobna vozila otvoreni su:

- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)

- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje

- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag

- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.

Snijeg u Vrbovskom. Screenshot / HAK

Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.

# SNIJEG
# HRVATSKA
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