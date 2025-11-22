Ako ste u Hrvatskoj pazite na ove puteve: Prekriveni su snijegom

Širom Hrvatske tokom noći je padao snijeg, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno.
Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu.
Snijeg bi se na tlu mogao zadržati čak i u Zagrebu.
Na Puntijarki se snježni pokrivač već formirao i debljine je 17 centimetara, a rekorder je, naravno, Zavižan sa 32 cm snježnog pokrivača.
Snijega ima dosta i u Gospiću - 13 cm, a u Delnicama 9 cm.
HAK upozorava na zimske uslove koji vladaju na cestama u čitavoj Hrvatskoj.
Zbog olujnog vjetra za sav promet su zatvoreni:
- autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila je državnim cestama DC50 i DC27 Gračac-Obrovac-Karin, a za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače, obilazak je DC1 i DC59 preko Knina i Kistanja)
- Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene
- državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački
- Paški most (DC106)
- ŽC5126 Sveti Juraj-Krasno
Samo za osobna vozila otvoreni su:
- autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar)
- autocesta A7 između čvorova Orehovica i Škurinje
- državna cesta DC25 Lički Osik-Gospić-Karlobag
- državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački-Donji Karin.
Trenutno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i Rijeci/Istri te obratno.