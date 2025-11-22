Ako ste u Hrvatskoj pazite na ove puteve: Prekriveni su snijegom

Širom Hrvatske tokom noći je padao snijeg, a DHMZ i za ostatak dana prognozira oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno.

Na Jadranu ponegdje kiša, u Dalmaciji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu će padati susnježica i snijeg, mjestimice će nastati i snježni pokrivač, u gorju i deblji. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu.

Snijeg bi se na tlu mogao zadržati čak i u Zagrebu.

Na Puntijarki se snježni pokrivač već formirao i debljine je 17 centimetara, a rekorder je, naravno, Zavižan sa 32 cm snježnog pokrivača.

Snijega ima dosta i u Gospiću - 13 cm, a u Delnicama 9 cm.