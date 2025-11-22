Građani Slovenije izlaze na referendum: Da li će potpomognuto samoubistvo ostati legalno?

U Sloveniji će sutra biti održan referendum o potpomognutom samoubistvu, drugi u prethodne dvije godine.

Prvi referendum, održan prošle godine i koji je bio savjetodavne prirode, pokazao je da je 55 posto birača izrazilo podršku uvođenju Zakona o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života.

Nakon što je ovaj zakon usvojen u Slovenskom parlamentu, pojavila se peticija za održavanje novog referenduma o ovom pitanju. Peticiju je potpisalo više od 46.000 građana Slovenije.

Vlasti su zbog toga odlučile sazvati referendum kako bi građani imali posljednju riječ u vezi s potpomognutim samoubistvom.

Za odbacivanje zakona potrebno je ispuniti dva uvjeta: da većina birača koji izađu na referendum glasa protiv i da najmanje 20 posto svih registrovanih birača glasa protiv.

S obzirom na to da Slovenija ima 1.696.025 registrovanih birača, najmanje 339.205 birača mora glasati protiv zakona da bi on bio odbijen.

Prema Zakonu o pomoći pri dobrovoljnom okončanju života, pacijenti u Sloveniji mogli bi dobiti pristup potpomognutom samoubistvu. Ako se zahtjev pacijenta odobri, pacijent bi dobio supstancu kojom bi sam mogao okončati život.

Pacijenti će morati dva puta izraziti svoju namjeru svom doktoru prije podnošenja formalnog zahtjeva, koji mora odobriti još jedan, nezavisni doktor. Njihovu sposobnost donošenja odluke procijenit će i psihijatar.

Zdravstveni radnici zadržavaju pravo da odbiju sudjelovati u proceduri, dok pravo neće moći koristiti osobe mlađe od 18 godina i pacijenti čija neizdrživa patnja proizlazi isključivo iz mentalne bolesti.