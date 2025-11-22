Dodik s Vučićem: Nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije

Lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, o čemu se oglasio i na X-u.

Naveo je da su razgovarali o svim političkim i ekonomskim pitanjima od značaja za Srbiju, Republiku Srpsku i region-

- Danas još jednom - rame uz rame. Aleksandar Vučić i ja nastavljamo da čuvamo ono što je najvažnije: jedinstvo srpskog naroda, stabilnost i zajedničku snagu Republike Srpske i Srbije. Kad god je važno, djelujemo zajedno – navodi Dodik na X-u.

Poručio je kako je to njihov put i obaveza.

- Podržao sam napore koje predsjednik Vučić ulaže u cilju iznalaženja za Srbiju najboljeg rješenja za problem NIS-a, kako bi se obezbijedila energetska stabilnost Srbije. Vjerujem da će to rješenje biti ubrzo pronađeno i da će rafinerije u Novom Sadu i Pančevu nesmetano nastaviti rad. Upoznao sam predsjednika Vučića da je situacija u Republici Srpskoj stabilna i bezbjedna, kao i s našim aktivnostima koje su usmjerene isključivo na poštovanje slova Dejtonskog sporazuma – zaključio je Dodik.