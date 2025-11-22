Milatović će mladiću koji je spasio ženu iz Morače dodijeliti Medalju za hrabrost

Donio sam odluku da Petru Ivanoviću dodijelim Medalju za hrabrost, priznanje koje pripada onima koji, vođeni srcem i snažnim osjećajem odgovornosti, rizikuju sopstveni život da bi spasili druge, napisao je na mreži X predsjednik Crne Gore Jakov Milatović reagujući na vijest da je mladi Podgoričanin iz rijeke spasio 38-godišnju žensku osobu.

- Petar je, usred noći, bez dvoumljenja skočio u ledenu i nabujalu Moraču sa Visećeg mosta u Podgorici da bi spasio ženu koja je prethodno skočila u rijeku. Time je, rizikujući sebe, pokazao šta zaista znači istinska hrabrost. U trenutku, kada bi većinu ljudi paralisao strah, Petar je izabrao da reaguje. Izabrao je život, humanost i solidarnost. Njegov postupak nas podsjeća na to kakvo društvo želimo da gradimo. Društvo u kojem se hrabrost poštuje, a briga za drugog čovjeka smatra najvišom vrijednošću. Vjerujem da ovakva djela ne smiju ostati samo kratka vijest u medijima. Ona treba da budu naš trajni podsjetnik na snagu empatije i na odgovornost koju svi imamo jedni prema drugima - napisao je Milatović.

Prethodno se istim povodom oglasio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović navodeći da će Ivanoviću ponuditi radno mjesto u Glavnom gradu.

Petar Ivanović (23) spasio je iz nabujale Morače žensku osobu, koja je u rijeku skočila sa mosta dva i po sata nakon ponoći. Mediji su naveli da je hrabri mladić profesionalni spasilac.