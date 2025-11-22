Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREDSJEDNIK CRNE GORE

Milatović će mladiću koji je spasio ženu iz Morače dodijeliti Medalju za hrabrost

Prethodno se istim povodom oglasio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović navodeći da će Ivanoviću ponuditi radno mjesto u Glavnom gradu

Jakov Milatović. Kabinet Jakova Milatovića

S. S.

22.11.2025

Donio sam odluku da Petru Ivanoviću dodijelim Medalju za hrabrost, priznanje koje pripada onima koji, vođeni srcem i snažnim osjećajem odgovornosti, rizikuju sopstveni život da bi spasili druge, napisao je na mreži X predsjednik Crne Gore Jakov Milatović reagujući na vijest da je mladi Podgoričanin iz rijeke spasio 38-godišnju žensku osobu.

- Petar je, usred noći, bez dvoumljenja skočio u ledenu i nabujalu Moraču sa Visećeg mosta u Podgorici da bi spasio ženu koja je prethodno skočila u rijeku. Time je, rizikujući sebe, pokazao šta zaista znači istinska hrabrost. U trenutku, kada bi većinu ljudi paralisao strah, Petar je izabrao da reaguje. Izabrao je život, humanost i solidarnost. Njegov postupak nas podsjeća na to kakvo društvo želimo da gradimo. Društvo u kojem se hrabrost poštuje, a briga za drugog čovjeka smatra najvišom vrijednošću. Vjerujem da ovakva djela ne smiju ostati samo kratka vijest u medijima. Ona treba da budu naš trajni podsjetnik na snagu empatije i na odgovornost koju svi imamo jedni prema drugima - napisao je Milatović.

Prethodno se istim povodom oglasio gradonačelnik Podgorice Saša Mujović navodeći da će Ivanoviću ponuditi radno mjesto u Glavnom gradu.

Petar Ivanović (23) spasio je iz nabujale Morače žensku osobu, koja je u rijeku skočila sa mosta dva i po sata nakon ponoći. Mediji su naveli da je hrabri mladić profesionalni spasilac.

# CRNA GORA
# JAKOV MILATOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.