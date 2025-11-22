Vučić: Nadam se da će EU osuditi antisrpske i fašističke povike iz Hrvatske

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je razgovarao s američkim zvaničnicima o Naftnoj industriji Srbije (NIS) te najavio da će u narednih 48 sati iznijeti više informacija. Poručio je građanima da ne brinu, jer je to, kako je rekao, briga države, piše RTS.

Vučić je ponovio da je neprijateljsko preuzimanje ruskog udjela u NIS-u posljednja opcija za Srbiju.

Detalji ugovora

- Amerikanci žele vidjeti sve detalje ugovora, a to nije moguće nakon pet dana. Nama je licenca potrebna koliko jučer, jer ako je ne dobijemo, rafinerija staje. Građani to neće osjetiti, jer smo obezbijedili rezerve. Ali država hoće - rekao je Vučić tokom obilaska sajma Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Najavio je da će ponovo razgovarati i s američkim zvaničnicima i s drugima. “Bit će teško, ali dat ću sve od sebe”, poručio je.

Govoreći o pravu prvokupa, Vučić je kazao da Srbija kao manjinski vlasnik uvijek ima to pravo, ali da je problem u tome što se ne radi o dobrovoljnoj prodaji. “Nama govore o pravu prvokupa oni koji su izveli pravo prve prodaje. To je bilo 100 posto u srpskim rukama. Onda su prodali 56,15 posto Rusima, a zatim i malim dioničarima još 14 posto, ne bi li se nekome dodvorili pred izbore”, rekao je.

Bujanje fašizma

Vučić se osvrnuo i na povike “Za dom spremni” koji su se ponovo čuli u Hrvatskoj, poručivši da je užasnut bujanjem fašizma u savremenoj Evropi.

- Nadam se da će EU osuditi i antisrpske i antisemitske i fašističke povike u srcu Evrope - rekao je na pitanje novinara da prokomentariše to što su se ovi povici ponovo čuli na Thompsonovom koncertu u Osijeku.

Naglasio je da među Srbima fašizam nikada nije imao prolaz i da ga nikada neće imati. “To s ponosom mogu reći”, dodao je.

Na pitanje da li su na sajam Vinska vizija Otvorenog Balkana pozvani i vinari iz Hrvatske, Vučić je odgovorio da Hrvatska ne pripada Otvorenom Balkanu, ali da nema ništa protiv njihovog učešća i da bi mu bilo drago da dođu. Ponovio je i da će angažovati najbolje advokate kako bi tužio pojedine svjetske medije koji su ga doveli u vezu s aferom “Sarajevo Safari” te da očekuje pokretanje procesa u narednih 15 dana.