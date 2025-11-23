Vučić: Rezultati razgovora o NIS-u bit će saopšteni u narednih 36 sati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako će biti obavljeni još neki razgovori o sankcionisanoj Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da će u narednih 36 sati o tome obavijestiti javnost, prenosi Anadolu.
- Još nas neki razgovori očekuju, ali ćemo svakako u narednih 36 sati izaći u javnost, da li će to biti danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije - rekao je Vučić tokom posjete selu Jaša Tomić kod Sečnja u nedjelju.
Dodao je kako će NIS biti tema sastanka i sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost Srbije.
Vučić je u subotu rekao da je razgovarao sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država o NIS-u i da će u roku od 48 sati iznijeti više informacija.
- Nama je licenca potrebna koliko juče, jer ako je ne dobijemo, rafinerija (u Pančevu) staje - kazao je, te ponovio da je preuzimanje ruskog udjela u vlasništvu NIS-a posljednja opcija za Srbiju.
NIS je ranije saopćio da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra.
Ministarstvo finansija SAD-a 10. januara odlučilo je uvesti sankcije ruskom energetskom sektoru, ciljajući naftne gigante Gazprom Neft i Surgutneftegaz, kao i više od 180 plovila, trgovce naftom, osiguravajuće kompanije i zvaničnike.
Među sankcionisanim našla se i Naftna industrija Srbije, čime je Vašington nastojao dodatno ograničiti ruske prihode i finansiranje ratnih napora u Ukrajini.
Primjena sankcija NIS-u odlagana je sedam puta prije nego što su stupile na snagu 9. oktobra.
Ruski vlasnici u NIS-u pristali su da prodaju svoj paket od 56,15 posto udjela, potvrdila je 19. novembra ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović.
Dan ranije, 18. novembra, NIS je podnio Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja dok traju pregovori o održivom rješenju za kompaniju.