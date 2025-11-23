Vučić: Rezultati razgovora o NIS-u bit će saopšteni u narednih 36 sati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako će biti obavljeni još neki razgovori o sankcionisanoj Naftnoj industriji Srbije (NIS) i da će u narednih 36 sati o tome obavijestiti javnost, prenosi Anadolu. - Još nas neki razgovori očekuju, ali ćemo svakako u narednih 36 sati izaći u javnost, da li će to biti danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije - rekao je Vučić tokom posjete selu Jaša Tomić kod Sečnja u nedjelju.

Dodao je kako će NIS biti tema sastanka i sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost Srbije. Vučić je u subotu rekao da je razgovarao sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država o NIS-u i da će u roku od 48 sati iznijeti više informacija. - Nama je licenca potrebna koliko juče, jer ako je ne dobijemo, rafinerija (u Pančevu) staje - kazao je, te ponovio da je preuzimanje ruskog udjela u vlasništvu NIS-a posljednja opcija za Srbiju. NIS je ranije saopćio da će rafinerija nafte u Pančevu, sa zalihama nafte kojima raspolaže, nastaviti da radi do 25. novembra. Ministarstvo finansija SAD-a 10. januara odlučilo je uvesti sankcije ruskom energetskom sektoru, ciljajući naftne gigante Gazprom Neft i Surgutneftegaz, kao i više od 180 plovila, trgovce naftom, osiguravajuće kompanije i zvaničnike.