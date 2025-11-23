Vučić se oglasio nakon sastanka sa timovima za energetsku stabilnost Srbije

Predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i sigurnost, održanog u jeku izazova povezanih s Naftnom industrijom Srbije.
PREDSJEDNIK SRBIJE
PREDSJEDNIK SRBIJE
Razmotrili smo sve aktuelne izazove i donijeli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije, poručio je
Aleksandar Vučić. Instagram
Predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i sigurnost, održanog u jeku izazova povezanih s Naftnom industrijom Srbije.
- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i donijeli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbijedili sigurno i pouzdano snabdijevanje za naše građane i privredu - poručio je.
- Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumijevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa. Srbija će dosljedno sprovoditi mjere koje čuvaju našu energetsku sigurnost i dugoročne nacionalne interese - napisao je na Instagramu.
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