Vučić se oglasio nakon sastanka sa timovima za energetsku stabilnost Srbije

Predsjednik Aleksandar Vučić oglasio se nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i sigurnost, održanog u jeku izazova povezanih s Naftnom industrijom Srbije.

- Razmotrili smo sve aktuelne izazove i donijeli važne zaključke kako bismo zaštitili interese Srbije i obezbijedili sigurno i pouzdano snabdijevanje za naše građane i privredu - poručio je.