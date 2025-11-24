Zlatko Čajkovski: 102. godišnjica rođenja fudbalske legende

Na današnji dan 1923. godine, rođen je Zlatko Čajkovski Čik, hrvatski i jugoslavenski fudbalski reprezentativac i trener. Nadimak Čik (opušak) dobio je zbog svog omanjeg rasta, naime, bio je visok samo 164 centimetra. Igrao je za HAŠK, Partizan iz Beograda, FK Keln i Hapoel iz Haife. Igrajući za beogradski Partizan osvojio je dva prvenstva tadašnje FNR Jugoslavije (1946./47., 1948./49.) i tri Kupa (1947., 1952., 1954.). Za reprezentaciju nekadašnje FNR Jugoslavije nastupio je 55 puta, s kojom je učestvovao na Olimpijskim igrama 1948. u Londonu i 1952. u Helsinkiji, osvojivši oba puta srebrenu medalju, nastupio je i na dva svjetska prvenstva, 1950. i 1954. U ekipi FIFA-e Godine 1953., nastupio je u ekipi FIFA–e protiv Velike Britanije (4:4), s Bernardom Vukasom, Vladimirom Bearom i Brankom Zebecom. Uz uspješnu igračku karijeru, Čajkovski je i diplomirao za zvanje fudbalskog trenera na Njemačkoj sportskoj akademiji u Kelnu, u klasi profesora Henesa Vajsvilera (Hennes Weisweiler). Svoj prvi veliki trenerski uspjeh ostvario je osvojivši prvenstvo SR Njemačke 1962. s FK Kelnom. Godine 1963., preuzeo je FK Bajern Minhen, kojeg je iz druge doveo u prvu ligu, potom dva puta osvojio njemački kup, te jednom evropski Kup pobjednika kupova, pobijedivši u finalu škotskog Glazgov Randžersa , 1967. godine. Kroz tadašnju ekipu su se dokazali danas legendarni njemački internacionalci, golman Sep Majer (Sepp Maier), Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) i Gerd Miler (Muller), koji su tada, iako 20-godišnjaci, činili okosnicu jedne od najjačih evropskih ekipa. Nakon toga Čajkovski je trenirao Hannover 96, FK Nirnberg, Kikers Ofenbah, s kojima je kao drugoligašima osvojio njemački kup 1970. godine. Potom je vodio zagrebački Dinamo i FK Nirnberg. Ponovo se vratio u FK Keln, a potom u Kikers Ofenbah. Poslije toga je otišao u Švicarsku preuzeti FK Cirih (1978. – 1980.), pa FK Grenhen (1980.). Posljednji tim koji je vodio bio je Grazer AK 1981. godine. Preminuo je u Minhenu, 27. jula 1998., a sahranjen je u Beogradu.

Baruh de Spinoza . Radiofrance.fr Baruh de Spinoza . Radiofrance.fr

Rođen nizozemski filozof Baruh de Spinoza 1632. - Rođen nizozemski filozof Baruh de Spinoza (Baruch), utemeljitelj monističkog determinizma. Dokazivao je da filozofija "nema druge svrhe osim istine", dok religija "teži jedino pokoravanju i pobožnosti". Jedan je od osnivača liberalističke političke filozofije i znatno je utjecao na francusku prosvjetiteljsku i njemačku filozofiju. Za života je objavio "Teološko-politički traktat" i "Principe filozofije Renea Dekarta", a posthumno je objavljeno njegovo kapitalno djelo "Etika". 1642. - Nizozemski moreplovac Abel Janson Tasman (Janszoon) južno od Australije otkrio je otok i nazvao ga Van Dimenova Zemlja, koje je kasnije njemu u čast nazvan Tasmanija. 1826. - Rođen Karlo Kolodi (Carlo Collodi), italijanski pripovjedač, autor jednog od najpoznatijih svjetskih djela "Neobični doživljaji lutka Pinokija". Pravi uspjeh tog djela uslijedio je tek nakon piščeve smrti, jer je inspiriralo mnoge filmske stvaratelje, među ostalima i samog Volta Diznija (Walt Disney), za stvaranje brojnih filmskih djela. 1859. - Objavljena epohalna knjiga engleskog biologa Čarlsa Darvina (Charles Darwin) "Porijeklo vrsta", u kojoj je ovaj naučnik obrazložio teoriju evolucije koja je izazvala velike kontroverze u naučnim krugovima, dok su crkveni krugovi izrazili bojazan da će knjiga podriti religijska vjerovanja o postanku svijeta. 1861. - Rođen njemački ljekar August Karl Gustav Bir (Bier), pionir moderne hirurgije, koji je primjenjivao nove metode operacija na krvnim sudovima i usavršio tehniku amputacije udova. Njegovo otkriće ubrizgavanja sintetičkih anestetičkih sredstava donijelo je olakšanje bolesnicima pri operaciji kičmene moždine. Tu "lumbalnu anesteziju" prvo je ispitao na sebi. 1864. - Francuski slikar i grafičar Anri Tuluz Lotrek (Henri de Toulouse-Lautrec), majstor litografije, jedan od najznačajnijih umjetnika impresionizma 19. stoljeća, rođen je na današnji dan. U krugu boema na Monmartru bio je stalni posjetilac kabarea, plesnih lokala, cirkusa i javnih kuća, što su bili i motivi njegovih djela.

Komte de Lutremon . litkicks.com Komte de Lutremon . litkicks.com

Umro francuski pjesnik Komte de Lutremon 1870. - Umro francuski pjesnik Komte de Lutremon (Comte de Lautreamont), pravog imena Isidor Lusjen Dukas (Isidore Lucien Ducasse). U svom glavnom djelu, lirskoj epopeji u prozi "Maldororova pjevanja", anticipirao je nadrealističku poeziju podsvijesti. 1916. - Preminuo britanski konstruktor oružja, porijeklom Amerikanac, Hajrem Stivens Maksim (Hiram Stevens Maxim), čiji je mitraljez, konstruiran 1884. godine, nazvan "maksim". 1937. - Rođen Josip Đerđa, legendarni hrvatski košarkaški reprezentativac i trener. Igrao je '60-ih i '70-ih na poziciji beka. Jedan je od legendarnih igrača KK Zadar. Kao igrač osvojio je srebro na Svjetskom prvenstvu 1963. u Brazilu, ponovio ga je četiri godine kasnije u Urugvaju, te srebro na Evropskom prvenstvu 1965. u SSSR-u. Sa Zadrom, čiji su vodeći igrači bili on i Krešimir Ćosić, pet puta je bio prvak tadašnje Jugoslavije. 1950. - Zlata Numanagić, jedna od najboljih srbijanskih glumica, rođena je na današnji dan. Na televiziji se pojavila već sa sedam godina, a sa 11 je igrala prve ozbiljnije uloge. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti (FDU) u Beogradu, te ostvarila više desetaka vrlo značajnih pozorišnih, televizijskih i filmskih uloga. Mnogi je pamte kao Draganu u seriji „Otpisani“ i kao Lolu Golubović u seriji „Srećni ljudi“. Glumila je i u veoma popularnoj bh. TV seriji „Porobdžije“. 1957. - Umro Diego Rivera, meksički slikar, aktivni komunist i suprug Fride Kahlo. Diego Rivera je uveo moderno slikarstvo u Meksiko. Poznat je po svojim izvrsnim ranim slikama u ranom kubističkom stilu, te po nezamjenjivim muralima (zidnim slikama) s političkim motivima koje će u svojoj kasnijoj fazi izrađivati uglavnom u Meksiku i u SAD. Jedan je od osnivača "meksičkog muralizma", škole slikarstva koja je kombinirala staru meksičku slikarsku tradiciju s modernim evropskim stilovima.

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