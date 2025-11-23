Zakon o potpomognutom okončanju života odbačen na referendumu

Glasači u Sloveniji su na referendumu održanom u nedjelju, po svemu sudeći, odbacili zakon o potpomognutom dobrovoljnom okončanju života, javlja Anadolu.

Sa gotovo 95 posto prebrojanih glasačkih listića, 340.789 birača glasalo je protiv zakona, a prema posljednjim podacima, protivnicima je bilo potrebno najmanje 339.205 glasova da bi zakon bio odbačen.

Protiv zakona glasalo je 53,04 posto birača. Protivnici zakona uspjeli postići i kvorum potreban za odbijanje, prema djelimičnim neslužbenim rezultatima većine prebrojanih glasačkih listića koje je objavila Nacionalna izborna komisija.

Izlaznost birača na referendumu bila je oko 40 posto.

Konačni i potvrđeni rezultati referenduma će, kako su objavili lokalni mediji, biti poznati tek nakon 4. decembra.

Inicijator današnjeg referenduma Aleš Primc naveo je da su na referendumu pobijedili saosjećanje, pravda i solidarnost. Prema njegovim riječima, Slovenija se odlučila za život i odbacila je vladine reforme zdravstva, penzija i socijalne zaštite, za koje je smatrao da su zasnovane na smrti.

Dodao je da je kultura života pobijedila kult smrti. Ocijenio je da će pobjedom na referendumu svi, a posebno bolesni, invalidi i penzioneri, moći mirno provesti adventske i božićne praznike. Primc je zahvalio svima koji su doprinijeli pobjedi života u Sloveniji.

Parlament ove članice Evropske unije u julu je izglasao zakon koji bi omogućio terminalno bolesnim osobama da same unesu supstancu kojom završavaju život, pod uslovom da su prethodno iscrpljene sve mogućnosti liječenja i da ne postoji šansa za oporavak.

Zakonski akt je izazvao niz polemika u zemlji, te su njegovi protivnici uspjeli osigurati održavanje drugog referenduma o ovom pitanju u dvije godine. Na neobavezujućem referendumu 2024. godine 55 posto birača podržalo je pravo na potpomognuto okončanje života.

Kako bi zakon bio suspendovan, bilo je potrebno da se većina onih koji su glasali na referendumu izjasni "protiv" i da je glasalo najmanje 20 posto od 1,7 miliona birača s pravom glasa.

Da je zakon ostao na snazi, Slovenija bi se pridružila nekoliko zemalja Evropske unije koje su već usvojile slične zakone, uključujući Švicarsku i Austriju.