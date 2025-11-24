Vozio automobil po poznatoj skakaonici

U slovenačkom Nordijskom centru Planica izazvana je velika materijalna šteta. Nepoznati vozač je u subotu poslijepodne, između 16 i 17 časova, automobilom stranih registarskih oznaka vozio i "driftao" po snijegu u podnožju dječjih i omladinskih skakaonica. Time je oštetio travnati tepih i donju konstrukciju skakaonica, a njegova obijesna vožnja zabilježena je sigurnosnim kamerama. Šta se dogodilo? Policija iz Kranja istražuje incident i još traga za počiniteljem koji je vozio automobil registrovan u jednoj od država bivše zajedničke države.

Automobil na skijalištu . Screenshot Automobil na skijalištu . Screenshot

"Svake godine suočavamo se s istom tužnom pričom. Travnati tepih ispod snijega je oštećen, slično kao što je na fudbalskom terenu. Radi se o izuzetno osjetljivoj travnatoj površini koja zbog nepovoljnih uvslova još nije zaleđena, pa je šteta prema prvim procjenama ogromna", kažu iz Nordijskog centra Planica. Kranjska policija potvrdila je da je obišla mjesto događaja i intenzivno prikuplja informacije, ali zbog interesa istrage ne mogu davati dodatne informacije, a o nalazima će biti obavješteno nadležno okružno tužiteljstvo. Kolika je šteta? Prema slovenskim medijima, situaciju će pokušati sanirati novim slojem snijega tokom zime, a tačna procjena štete na travnatim tepisima biće moguća tek u proljeće kada snijeg popusti. Navode da "svaka kvrga može da predstavljati ozbiljnu opasnost za skakače, pa će u proljeće biti potrebna obnova". Šteta je još veća jer su travnati tepisi i donje konstrukcije na skakaonicama potpuno obnovljeni nakon Svjetskog prvenstva u Planici prije dve godine.