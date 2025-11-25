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SPECIJALNA PRILIKA

Svečani prijem povodom Dana državnosti BiH u Zagrebu: Najposjećeniji do sada, prisustvovao i ministar Gordan Grlić Radman

Svečanost je započela intoniranjem himni Bosne i Hercegovine i Hrvatske

Prijem - Avaz
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Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

25.11.2025

Svečanim prijemom u hotelu Antunović u Zagrebu, Ambasada Bosne i Hercegovine obilježila je Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 

Prijem je okupio visoke predstavnike državnih institucija Republike Hrvatske, članove diplomatskog kora, predstavnike županija i gradova, akademske, kulturne, naučne i vjerske zajednice, te brojne uglednike porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade Hrvatskoj.

Prijemu su među ostalima prisustvovali i ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, savjetnica predsjednika Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora zastupnik Armin Hodžić, državni tajnici u Ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa i obrane. Prijemu su prisustvovali i poznati bh. muzičari Davor Sučić i Željko Bebek.

Svečanost je započela intoniranjem himni Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, pozdravila je goste te naglasila da obilježavanje Dana državnosti BiH podsjeća na temeljne vrijednosti jedinstva, različitosti i slobode. Istaknula je duboku povezanost Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz povijest, kulturu, umjetnost, sport i brojne ljudske priče koje spajaju dva naroda. Spomenula je značaj zajedničkog kulturnog nasljeđa, uključujući spomenike poput stećaka i stoljetnih mostova, ali i doprinos brojnih istaknutih pojedinaca iz obje zemlje. Bajtal Kovačević je posebno podsjetila na zajedničku bol Vukovara i Srebrenice, te značaj hrvatske poštanske markice povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici kao snažnog čina poštovanja i prijateljstva. U govoru je naglašeno i trajno partnerstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uključujući podršku evropskom i euroatlantskom putu BiH. Ambasadorica je zahvalila pojedincima i institucijama koje doprinose jačanju odnosa dviju država, kao i uglednim poduzetnicima i članovima akademske zajednice koji svojim radom uspješno promoviraju saradnju BiH i Hrvatske - akademiku Asimu Kurjaku, akademkinji Alemki Markotić, Izetu Aganoviću, Vanji Slijepičević-Saftić, Muhamedu Mandžiću, Asmiru Avdičeviću, Iliji Buliću, Janji Kulić, brojnim pojedincima i kompanijama sponzorima.

Ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je snagu i važnost prijateljskih odnosa dviju država. Naglasio je da je proces proširenja Evropske unije potrebno nastaviti i da Bosna i Hercegovina u tom procesu ima čvrstu i dosljednu podršku Hrvatske, koja, kako je rekao, ostaje jedan od njezinih najvažnijih zagovornika. Ministar je posebno podcrtao da je evropski put Bosne i Hercegovine ujedno i nacionalni interes Hrvatske, posebno imajući na umu ulogu Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH.

U svom obraćanju osvrnuo se i na duboke povijesne, kulturne i ljudske veze koje povezuju naše dvije države, ističući i vlastite lične veze s Bosnom i Hercegovinom. Naglasio je da će Hrvatska nastaviti aktivno podržavati reforme, regionalnu suradnju i sve inicijative koje doprinose stabilnosti i napretku BiH. Poručio je da je Hrvatska spremna učiniti sve što se od nje bude tražilo kako bi Bosna i Hercegovina što brže napredovala prema članstvu u Evropskoj uniji, te da će ostati pouzdan partner i prijatelj Bosni i Hercegovini.

U videoporuci okupljenima se obratio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čestitavši Dan državnosti svim građanima i prijateljima Bosne i Hercegovine. Dan državnosti je praznik koji afirmira ljudska prava i građanske slobode. Istaknuo je da Dan državnosti predstavlja simbol zajedništva, mira i tolerancije te potvrdu državnosti utemeljenu na vrijednostima ZAVNOBiH-a. Demokratske snage u Bosni i Hercegovini moraju graditi pozitivniji društveni ambijent u našoj zemlji, ići naprijed prema strateškim ciljevima Bosne i Hercegovine kao što su članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Bosna i Hercegovina je nedjeljivi dio Evrope i naša budućnost je u Evropskoj uniji i NATO-u, zaključio je Bećirović.

Gosti su imali priliku uživati u vrhunskim bosanskohercegovačkim vinima vinarija Carska vina Andrija Vasilj, Vinarija Čitluk, Vinarija Nuić, Brkić, a svečane koktele pripremila je Stanić Grupa. Za sve prisutne goste Mrvica Catering Zagreb je pripremila prigodne poklon paketiće svojih proizvoda.

Specijalno za ovu priliku Haris Fazlagić, predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo je putem turističkih materijala još jednom predstavio BiH i Kanton Sarajevo.

Muzički dio programa uljepšao je Ansambl „Bosana“ iz Zagreba na čelu sa maestrom Ivanom Buljanom, koji je izveo tradicionalne bh. pjesme.

Ovogodišnji prijem bio je jedan od najposjećenijih i najreprezentativnijih događaja koje je Ambasada Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj organizirala povodom Dana državnosti BiH.

# SVEČANI PRIJEM
# BIH
# DAN DRŽAVNOSTI
# HRVATSKA
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