Svečani prijem povodom Dana državnosti BiH u Zagrebu: Najposjećeniji do sada, prisustvovao i ministar Gordan Grlić Radman

Svečanim prijemom u hotelu Antunović u Zagrebu, Ambasada Bosne i Hercegovine obilježila je Dan državnosti Bosne i Hercegovine.

Prijem je okupio visoke predstavnike državnih institucija Republike Hrvatske, članove diplomatskog kora, predstavnike županija i gradova, akademske, kulturne, naučne i vjerske zajednice, te brojne uglednike porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji rade Hrvatskoj.

Prijemu su među ostalima prisustvovali i ministar vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Gordan Grlić Radman, bivša predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, savjetnica predsjednika Hrvatske Melita Mulić, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora zastupnik Armin Hodžić, državni tajnici u Ministarstvima unutarnjih poslova, pravosuđa i obrane. Prijemu su prisustvovali i poznati bh. muzičari Davor Sučić i Željko Bebek.

Svečanost je započela intoniranjem himni Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Elma Kovačević-Bajtal, pozdravila je goste te naglasila da obilježavanje Dana državnosti BiH podsjeća na temeljne vrijednosti jedinstva, različitosti i slobode. Istaknula je duboku povezanost Bosne i Hercegovine i Hrvatske kroz povijest, kulturu, umjetnost, sport i brojne ljudske priče koje spajaju dva naroda. Spomenula je značaj zajedničkog kulturnog nasljeđa, uključujući spomenike poput stećaka i stoljetnih mostova, ali i doprinos brojnih istaknutih pojedinaca iz obje zemlje. Bajtal Kovačević je posebno podsjetila na zajedničku bol Vukovara i Srebrenice, te značaj hrvatske poštanske markice povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici kao snažnog čina poštovanja i prijateljstva. U govoru je naglašeno i trajno partnerstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine, uključujući podršku evropskom i euroatlantskom putu BiH. Ambasadorica je zahvalila pojedincima i institucijama koje doprinose jačanju odnosa dviju država, kao i uglednim poduzetnicima i članovima akademske zajednice koji svojim radom uspješno promoviraju saradnju BiH i Hrvatske - akademiku Asimu Kurjaku, akademkinji Alemki Markotić, Izetu Aganoviću, Vanji Slijepičević-Saftić, Muhamedu Mandžiću, Asmiru Avdičeviću, Iliji Buliću, Janji Kulić, brojnim pojedincima i kompanijama sponzorima.

Ministar Gordan Grlić Radman istaknuo je snagu i važnost prijateljskih odnosa dviju država. Naglasio je da je proces proširenja Evropske unije potrebno nastaviti i da Bosna i Hercegovina u tom procesu ima čvrstu i dosljednu podršku Hrvatske, koja, kako je rekao, ostaje jedan od njezinih najvažnijih zagovornika. Ministar je posebno podcrtao da je evropski put Bosne i Hercegovine ujedno i nacionalni interes Hrvatske, posebno imajući na umu ulogu Hrvata kao konstitutivnog naroda u BiH.

U svom obraćanju osvrnuo se i na duboke povijesne, kulturne i ljudske veze koje povezuju naše dvije države, ističući i vlastite lične veze s Bosnom i Hercegovinom. Naglasio je da će Hrvatska nastaviti aktivno podržavati reforme, regionalnu suradnju i sve inicijative koje doprinose stabilnosti i napretku BiH. Poručio je da je Hrvatska spremna učiniti sve što se od nje bude tražilo kako bi Bosna i Hercegovina što brže napredovala prema članstvu u Evropskoj uniji, te da će ostati pouzdan partner i prijatelj Bosni i Hercegovini.

U videoporuci okupljenima se obratio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, čestitavši Dan državnosti svim građanima i prijateljima Bosne i Hercegovine. Dan državnosti je praznik koji afirmira ljudska prava i građanske slobode. Istaknuo je da Dan državnosti predstavlja simbol zajedništva, mira i tolerancije te potvrdu državnosti utemeljenu na vrijednostima ZAVNOBiH-a. Demokratske snage u Bosni i Hercegovini moraju graditi pozitivniji društveni ambijent u našoj zemlji, ići naprijed prema strateškim ciljevima Bosne i Hercegovine kao što su članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u. Bosna i Hercegovina je nedjeljivi dio Evrope i naša budućnost je u Evropskoj uniji i NATO-u, zaključio je Bećirović.