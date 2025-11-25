Vučić dramatičan: "Može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, kredita"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz zgrade Predsjedništva.

- Želimo da vas obavijestimo da rafinerija NIS-a se nalazi u tehnološkom procesu tzv. tople cirkulacije ili u nekoj vrsti tihog hoda, još nije zatvorena ali je to već niži režim reada u odnosu na uobičajeni. Imamo još četiri dana do potpunog zaustavljanja refinerije ukoliko ne dođe do odobravanja licence od strane američkog OFAK-a. Mi smo se nadali i počekivali da ćemo juče dobiti licencu ali razumjeli smo iz brrojnih razloga koje smo noćas vodili sa različitim američkim partnerima da postoje još mnoge stvari koje oni žele da čuju, vide i dobiju da bi mogli da razmatraju i eventualno donesu pozitivnu odluku o davanju pozitivne licence za naredni period od 45 do 60 dana - rekao je Vučić.

Rekao je da ćemo ili danas ili sutra moći nešto da promijenimo.

- Imamo još četiri dana nešto da promijenimo. Ako dođe četvrtak rafijerija se zaistavlja. Posljedice su takve da nam je potrebno 124 dana da se ponovo pokrene a svakako je to uvijek više od toga. To znači da je izvjesno da do nove godine a pitanje kako bi bilo i poslije, rafinerija ne bi radila - kaže.

Kako kaže, s početkom sukoba u Ukrajini 2022. godine mnogi su su Srbiji pomislili da stvari mogu lako da se riješe.

– Mi smo s pravom bili zabrinuti i 2022. godine smo kao zemlja imali dobru poziciju; potpuno smo izbjegli energetsku krizu. Danas to više nije pitanje Srbije – naša pozicija postaje sve teža, a ni krivi ni dužni postali smo meta žestokih napada i ucjena. Kada uvodite sankcije protiv Rusije i njenih kompanija, suštinski one pogađaju našu zemlju - dubinski, strateški i na svaki način - rekao je Vučić.