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USVOJENE IZMJENE ZAKONA

Slovenija priznala vozačke dozvole iz BiH: Vozači će moći zamijeniti dokument bez praktičnog ispita

Prema novim pravilima, vozači će moći zamijeniti svoje dozvole u roku od godinu dana od prijave prebivališta

Slovenija priznala vozačke dozvole iz BiH. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

M. Až.

25.11.2025

Slovenija je danas usvojila izmjene Zakona o vozačima, kojima se vlasnicima vozačkih dozvola izdatih u Bosni i Hercegovini omogućava zamjena dozvole bez polaganja praktičnog dijela ispita, ukoliko imaju prebivalište u Sloveniji.

Ova odluka se odnosi i na vlasnike vozačkih dozvola iz Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Kosova.

Prema novim pravilima, vozači će moći zamijeniti svoje dozvole u roku od godinu dana od prijave prebivališta. Neće morati polagati praktični dio vozačkog ispita, ali će morati dostaviti dokaz o mentalnoj i fizičkoj sposobnosti za vožnju.

Sandra Gazinkovski (Svoboda), koja je predstavljala predlagače zakona, objasnila je da se ovdje ne radi o uvođenju privilegija, već o uklanjanju neopravdanih administrativnih prepreka.

- To je administrativna prepreka koja usporava procedure zapošljavanja i ljudima stvara nepotrebne troškove, čekanje i dodatne testove - navela je Gazinkovski.

Ipak, opozicija se protivila ovom zakonu, a naveli su da promjena može utjecati i na sigurnost u saobraćaju.

# BIH
# SLOVENIJA
# VOZAČKA DOZVOLA
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