Čeda Jovanović progovorio o zdravstvenim problemima: Gubio sam vid, a organi su otkazivali

Čedomir Čeda Jovanović suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemom prije tri godine. Ovaj srbijanski političar je u jednom trenutku čak izgubio i vid, a lijek je, kako kaže, pronašao na planini Tari.
Čeda Jovanović je tada bio na intenzivnoj njezi, a nakon preležane korone počeli su mu otkazivati organi.
– U jednom trenutku sam završio na Tari, i to pošto sam prethodno izgubio vid, jer je mozak počeo da gasi pojedine funkcije. Prosto, organizam nije mogao da izdrži sve i završio sam na Tari. Tamo su me unijeli ljekari, jer mi je na intenzivnoj njezi u Podgorici čovjek rekao da nema lijeka, i ispričao mi kako ga je prije nekoliko godina spasio jedan dedo sa Tare – kazao je političar u podkastu za „Večernje novosti“, pa nastavio:
– Ljekari su mi rekli da više ništa ne mogu učiniti. Onda sam im rekao da je legitimno da probam sve što mi je preostalo. Rekao sam im: – Vozite me na Taru. Stavili su me u kola, odvezli na Taru, unijeli u kuću i tamo je bio dedo, imao je skoro 90 godina. Ljekar mu kaže da imam 50 godina i da su mi najveći problem pluća i pritisak. Dedo kaže: – Ovo je Čeda. A ja tada ništa ne vidim. I dedo kaže: – Nema on 50 godina, on ima 550.
Jovanović je nedavno ispričao da je, nakon što je tri puta imao teške korone praćene upalom pluća i nakon liječenja kod vrhunskih ljekara, potpuni preobražaj doživio tek kod narodnog ljekara iz sela Dub kod Bajine Bašte, koji ga je liječio tinkturama tokom 40 dana.
– Bukvalno ništa nisam jeo 40 dana, osim tih dvadesetak tinktura koje sam uzimao ujutro, u podne i uvečer. I nisam bio gladan. Između toga bio sam na terapijama po pola sata. Jedan dan su to bile vrele kupke s organskom glinom, drugi dan voda s čilijem i đumbirom. Vrela kada zato što dišeš i kroz kožu, a moja koža je bila prestala da diše. I nije to dedo Milovan izmislio! Sve su to odavno poznate metode Amerikanca dr Šulca i ruskog akademika Sitina. Znate, dedo Milovan stalno ima slušalicu u uhu, sluša takozvane motivacije, i dok radi nešto drugo, sve to djeluje podsvesno. Dao mi je da poslušam – ide glas: „Tvoje srce je mlado, tvoje noge su lake...“ – prepričao je Jovanović za Kurir na koji način ga je dedo Milovan liječio.
– Prije dvije ili tri godine bio sam baš na ivici, osjećao sam se veoma loše, teško sam disao. Sve su to bile posljedice korone i svega onoga što sam prošao, da sad ne ulazim dublje u tu priču. Nakon svih ljekara koji su konstatovali da je to kraj, da više nemam pluća i da se radi o sedmicama, eventualno još nekom mjesecu – ispričao je Čeda Jovanović u podkastu za „Večernje novosti“, pa dodao:
– Kapacitet pluća mi je sa 8,2 litra pao na 0,7. Razmjena gasova u plućima bila mi je 60 posto – znači od onog što udahnem s tih 0,7 litara, 60 posto pluća prihvati, ostalo odbaci. Počeli su da mi otkazuju organi, bila je to baš tragična situacija, koju sam ja nosio s jednim čudnim mirom.
Milovan Milošević ispričao je kako je Jovanoviću spasio život.
– Došao je kod mene jedva dišući, rekao je da misli da neće doživjeti ni 1. juni, a sada je kao nov! Kako sam ga izliječio? Uranjao sam ga u vodu s ljutim paprikama, uvijao ga u ledeno ćebe, mazao ricinusovim uljem, svakog dana sam ga klistirao, svakog dana je pio moje posebno napravljene ljekovite sokove.