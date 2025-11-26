Čeda Jovanović progovorio o zdravstvenim problemima: Gubio sam vid, a organi su otkazivali

Čedomir Čeda Jovanović suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemom prije tri godine. Ovaj srbijanski političar je u jednom trenutku čak izgubio i vid, a lijek je, kako kaže, pronašao na planini Tari.

Čeda Jovanović je tada bio na intenzivnoj njezi, a nakon preležane korone počeli su mu otkazivati organi.

– U jednom trenutku sam završio na Tari, i to pošto sam prethodno izgubio vid, jer je mozak počeo da gasi pojedine funkcije. Prosto, organizam nije mogao da izdrži sve i završio sam na Tari. Tamo su me unijeli ljekari, jer mi je na intenzivnoj njezi u Podgorici čovjek rekao da nema lijeka, i ispričao mi kako ga je prije nekoliko godina spasio jedan dedo sa Tare – kazao je političar u podkastu za „Večernje novosti“, pa nastavio:

– Ljekari su mi rekli da više ništa ne mogu učiniti. Onda sam im rekao da je legitimno da probam sve što mi je preostalo. Rekao sam im: – Vozite me na Taru. Stavili su me u kola, odvezli na Taru, unijeli u kuću i tamo je bio dedo, imao je skoro 90 godina. Ljekar mu kaže da imam 50 godina i da su mi najveći problem pluća i pritisak. Dedo kaže: – Ovo je Čeda. A ja tada ništa ne vidim. I dedo kaže: – Nema on 50 godina, on ima 550.

Jovanović je nedavno ispričao da je, nakon što je tri puta imao teške korone praćene upalom pluća i nakon liječenja kod vrhunskih ljekara, potpuni preobražaj doživio tek kod narodnog ljekara iz sela Dub kod Bajine Bašte, koji ga je liječio tinkturama tokom 40 dana.