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SRBIJA

Drama u Beogradu: Stanovnici "Ćacilenda" nasrnuli na opozicione poslanike

Ovo je drugi incident slične vrste tokom dana

Snimak incidenta. Platforma X

M. Až.

26.11.2025

U Beogradu, u prostoru poznatom kao “Ćacilend”, ponovo je došlo do incidenata. Opozicione poslanike verbalno su napadali ljudi koji borave u ovom šatorskom naselju.

Poslanici su napuštali Skupštinu nakon današnjeg zasjedanja, kada su ih prisutni u Ćacilendu ponovo vrijeđali i koristili pogrdne izraze.

Na snimcima se vidi kako je obezbjeđenje moralo spriječiti prisutne da ne nasrnu na poslanike. Ovo je drugi incident slične vrste tokom dana; jutros su opozicioni poslanici uklonili ogradu koja je označavala ulaz u Pionirski park.

Narodni pokret Srbije tvrdi da su među napadnutima bile poslanice Ana Jakovljević i Ana Eraković. Dok su prolazili, iz Ćacilenda su im vikali "lopovi" i "ustaše", a obezbjeđenje u žutim prslucima razdvajalo je napadače od poslanika.

U jednom trenutku u metežu je oboren narodni poslanik Robert Kozma. Poslanici su nakon toga tražili prisustvo policije, koja se ubrzo pridružila obezbjeđenju kako bi spriječila dalji sukob.

# SRBIJA
# BEOGRAD
# ĆACI
# ĆACILEND
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