Drama u Beogradu: Stanovnici "Ćacilenda" nasrnuli na opozicione poslanike

U Beogradu, u prostoru poznatom kao “Ćacilend”, ponovo je došlo do incidenata. Opozicione poslanike verbalno su napadali ljudi koji borave u ovom šatorskom naselju.

Poslanici su napuštali Skupštinu nakon današnjeg zasjedanja, kada su ih prisutni u Ćacilendu ponovo vrijeđali i koristili pogrdne izraze.

Na snimcima se vidi kako je obezbjeđenje moralo spriječiti prisutne da ne nasrnu na poslanike. Ovo je drugi incident slične vrste tokom dana; jutros su opozicioni poslanici uklonili ogradu koja je označavala ulaz u Pionirski park.

Narodni pokret Srbije tvrdi da su među napadnutima bile poslanice Ana Jakovljević i Ana Eraković. Dok su prolazili, iz Ćacilenda su im vikali "lopovi" i "ustaše", a obezbjeđenje u žutim prslucima razdvajalo je napadače od poslanika.