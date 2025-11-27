Počela "specijalna operacija" koju je najavio Vučić: Novac za preuzimanje NIS-a uzeo od Narodne banke

Narodna banka Srbije je 24. novembra u državnu kasu uplatila 33,86 milijardi dinara (288,6 miliona eura) po osnovu viška prihoda iz prošlogodišnjeg završnog računa – što je čak 4,1 milijardu više nego što je uplaćeno u prethodnih pet godina zajedno, saznaje ekskluzivno Radar.

Na vanrednoj sjednici Vlade 16. novembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je:

– Ako ne budemo imali drugo rješenje, ma koliko da košta, naći ćemo novac za NIS.

Obraćajući se guvernerki Narodne banke Srbije, Jorgovanki Tabaković, dodao je:

– I Jorgovanka, ono o čemu smo svojevremeno pričali, o specijalnoj operaciji, to ćemo morati da izvedemo.

Od tada javnost nagađa šta bi mogla biti ta „specijalna operacija“ koju, po svemu sudeći, u tandemu osmišljavaju Vučić, s kormila, te Tabaković i ministar finansija Siniša Mali, s veslima u rukama. Iz nekoliko izgovorenih rečenica – ali još više iz onoga što nije rečeno na vanrednoj sjednici povodom krizne situacije u NIS-u – jasno je jedino da će Narodna banka Srbije imati jednu od ključnih uloga.

Nedavna uplata NBS-a zato dobija posebnu težinu. Ne samo što je uslijedila svega osam dana nakon najave „specijalne operacije“, nego i zato što je u posljednjoj deceniji NBS u državni budžet uplaćivala višestruko manje iznose, a pojedinih godina čak ni dinara.