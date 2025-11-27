Suljo Mustafić za "Avaz": Dan državnosti BiH praznik je za sve Bošnjake, gdje god se nalazili

Bošnjaci u Crnoj Gori su autohtoni narod ove zemlje, u potpunosti je doživljavaju kao svoju, ali kao dio bošnjačkog naroda osjećaju radost zbog Dana državnosti BiH, posebno u vremenima povampirenog nacionalizma, kada je potrebno stalno podsjećati na vrijednosti antifašizma i ideje ZAVNOBiH-a, koje su 1943. godine u Mrkonjić-Gradu okupile građane svih nacionalnosti iz svih dijelova države.

Povampireno zlo

Kazao je ovo za „Dnevni avaz“ Suljo Mustafić, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i predsjednik Matičnog društva bošnjačkih vijeća.

- U BiH živi većina našeg naroda i iz BiH se emituje ta nacionalna energija prema ostalim državama regiona. Zato je Dan državnosti BiH i dan podsjećanja na vrijednosti antifašizma uvijek praznik za Bošnjake, gdje god se nalazili, jer su te vrijednosti duboko utkane u temelje bošnjačkoga bića. Bošnjaci su narod koji je potpuno utemeljen u antifašizmu i jedini narod na ovim prostorima koji nije imao organizirane skupine koje su na bilo koji način baštinile, pomagale ili provodile fašističku ideologiju. Za te vrijednosti je bošnjački narod dao velike žrtve, u Drugom svjetskom ratu, a Boga mi i kasnije, suprotstavljajući se tom zlu koje se na ovim prostorima povampirilo devedesetih godina. Zato je Dan državnosti BiH za sve Bošnjake radostan dan – kazao nam je Mustafić.

Polisa sigurnosti

Crna Gora i BiH nemaju otvorenih pitanja, podsjeća Mustafić, a Bošnjaci predstavljaju most između dviju zemalja i sponu njihovim dobrim odnosima. Uprkos nestabilnostima u regionu, vjeruje da će ti odnosi u budućnosti biti i bolji.

- Crna Gora je članica NATO-a i najbliža je učlanjenju u EU. Siguran sam da će biti snažan partner BiH, kako na planu evropskih integracija, tako i u pogledu učlanjenja u NATO. NATO je polisa stabilnosti i sigurnosti za cio region – ističe Mustafić.

Prolazne nestabilnosti

Očekuje da Matično društvo bošnjačkih vijeća, posvećeno identitetskim pitanjima Bošnjaka – simbolima, jeziku, književnosti, kulturno-historijskom i prirodnom nasljeđu, bude prepoznato i dobije veću podršku Sarajeva. Mustafić je uvjeren da su nestabilnosti na zapadnom Balkanu prolazne i da će odnosi biti značajno bolji.

- Sjetimo se da je Crna Gora sudjelovala u nečemu što se može slobodno nazvati agresijom na međunarodno priznatu državu BiH, na način što je pomagala Miloševićeve projekte u BiH. Imali smo slučaj deportacije bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore i druge ozbiljne situacije za koje nažalost još ne postoje sudski epilozi. Dok se ne rasvijetle ti događaji iz prošlosti, nema potpunog povjerenja u institucije. Vjerujem da će se ti slučajevi pravosnažno okončati, da će se odgovorni naći pred licem pravde i da će se tako ova sramna stranica zatvoriti – poručuje Mustafić.