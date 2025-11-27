Vučić: Još nema odluke iz SAD da će NIS dobiti licencu

- Te odluke još nema. To nas dovodi u izuzetno tešku poziciju, na koju smo pripremljeni. Nismo joj se nadali, očekivali smo i nadali smo se nečemu drugom, ali pripremljeni smo i građani ne moraju biti zabrinuti - rekao je Vučić u zajedničkoj izjavi za medije s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom.

Vučić je izjavio da ima saznanja da bi OFAC mogao donijeti pozitivnu odluku po pitanju davanja licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, ali da se čeka odluka State Departmenta.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u četvrtak da je još nema odluke Sjedinjenih Država o licenci za Naftnu industrije Srbije (NIS) koja je pod američkim sankcijama, zbog čega bi Rafinerija u Pančevu mogla biti zatvorena u subotu ili nedjelju.

Upitan kako se Srbija priprema za slučaj da pančevačka rafinerija prestane s radom, Vučić je rekao da u subotu ili nedjelju očekuje da rafinerija izađe iz tzv. tople cirkulacije.

- Tada će vjerojatno morati da se zatvara rafinerija. Dosad nismo dobili signal da ćemo licencu dobiti iz SAD-a. Ako se to dogodi bit će nam potrebno, u najboljem slučaju, da danonoćno radimo od dana dobivanja licence, 15 do 16 dana, da bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata i da bi prvi dizel izašao iz rafinerije - rekao je Vučić.

Orban je najavio da će s Vučićem razgovarati o brojnim temama važnim za suradnju dvije zemlje.

- Ta pitanja su veoma važna i stavit će se na dnevni red tijekom radnog ručka i nadam se da ćemo nakon večere moći govoriti o uspješnom pregovoru o svim tim teškim pitanjima koja su vezana za energetsku stabilnost, za mir - kazao je Orban.

U tijeku su razgovori o mogućnosti da MOL kupi udio u srpskom NIS-u, izjavio je u četvrtak šef Ureda mađarskog premijera Gergely Gulyas, prenosi N1.

Dodao je da je u interesu NIS-a da se rusko vlasništvo okonča i da je jedna od opcija veća uloga mađarskog MOL-a.