Hrvatska: Uhapšen i smijenjen glavni državni inspektor

Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, saopćio da je zbog korupcije uhapšen veći broj osoba, među kojima je i Andrija Mikulić, kojeg je Vlada Republike Hrvatske danas razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.

Ne otkrivajući imena, Uskok je saopćio da je više osoba uhapšeno zbog sumnje na počinjenje koruptivnih krivičnih djela, te da tzv. hitne dokazne radnje, poput pretresa po njihovom nalogu, provodi policijski ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, prenosi Hina.

Ove radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije, a odnose se na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna krivična djela, saopćio je Uskok.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.

Neslužbeno se saznaje da je Mikulić uhapšen u poslijepodnevnim satima na području Sisačko-moslavačke županije.

O Mikulićevoj smjeni Vlada Republike Hrvatske obavijestila je u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za razrješenje.

Mediji su ranije, pozivajući se na neslužbene podatke, izvijestili da je Uskok izdao nalog za hapšenje Mikulića i još tri osobe, a kao razlog su naveli aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhapšeni supružnici Josip i Monika Šincek.

Istraga protiv supružnika Šincek i suosumnjičenih pokrenuta je zbog nepropisnog odlaganja desetina hiljada prostornih metara medicinskog i plastičnog otpada uvezenog iz Italije i Slovenije, te od hrvatskih firmi koji su ga zakopavali na području Varaždina, Gospića i Benkovca, čime su ugrozili okoliš, ali i živote i zdravlje stanovništva.

Prema neslužbenim podacima, uz Mikulića je uhapšen i njegov kum Dragan Krasić, donedavni načelnik Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, te dvojica poduzetnika, zbog sumnje u davanje i primanje mita.

Mikulić, koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a i član predsjedništva te stranke, dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od aprila 2019. godine.