Vučić odveo Orbana na burek prije važnog sastanka





– Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali Viktor Orban i ja smo odlučili da to učinimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom – napisao je Vučić u objavi na Facebooku, uz nekoliko fotografija iz buregdžinice "Mićko" u Subotici.