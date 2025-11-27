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SUBOTICA

Vučić odveo Orbana na burek prije važnog sastanka

Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali Viktor Orban i ja smo odlučili da to učinimo uz vrući burek, poručio je Vuči

Orban i Vučić. Facebook

M. Až.

27.11.2025

Mađarski premijer Viktor Orban je u posjeti Srbiji, gdje se u Subotici susreo s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Prije važnog sastanka o budućnosti NIS-a, Aleksandar Vučić je Orbana odlučio povesti na vrući burek.


– Kažu da se o strateškim partnerstvima razgovara za velikim stolovima, ali Viktor Orban i ja smo odlučili da to učinimo uz vrući burek, jer je prijateljstvo Srbije i Mađarske odavno jače od svih protokola. Drago mi je što smo i ovaj susret začinili dobrim razgovorom i još boljim burekom – napisao je Vučić u objavi na Facebooku, uz nekoliko fotografija iz buregdžinice "Mićko" u Subotici.

# SRBIJA
# VIKTOR ORBAN
# SUBOTICA
# BUREK
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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