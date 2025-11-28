Poznat uzrok masovnog trovanja u osnovnoj školi: Evo šta je pronađeno u musaki

U uzorku musake i na tri česme u osnovnoj školi u Skoplju, u kojoj se ove sedmice desilo masovno trovanje učenika, nađene su fekalne bakterije iz grupe "enterobacteriaceae", objavio je danas Institut za javno zdravlje Sjeverne Makedonije.

Prije nekoliko dana, oko 40 učenika Osnovne škole "Dimo Hadži Dimov" u naselju Vlae u skopskoj opštini Karpoš žalilo se na bolove u stomaku.

Predstavnici Instituta su rekli na konferenciji za novinare da su te fekalne bakterije nađene u musaki koja je poslužena djeci u školi "Dimo Hadži Dimov" koju pohađa i mlađi sin premijera Sjeverne Makedonije, Hristijana Mickoskog, jedan od učenika koji je imao simptome trovanja.

Mickoski je potvrdio da je njegov mlađi sin Antonij među učenicima koji su imali simptome trovanja i da je sada dobro, te je demantovao pisanje medija da je njegov sin bio hospitalizovan.

Portparolka Vlade, Marija Miteva, je u srijedu rekla da su neka od otrovane djece bila u bolnici, ali su puštena na kućno liječenje.