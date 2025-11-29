Uhapšena odgojiteljica iz vrtića: Širila snimke dječje pornografije?

Jedna odgajateljica iz vrtića u Hrvatskoj, početkom mjeseca je uhapšena, a ono za šta se sumnjiči je stravično.

Kako piše 24sata.hr, nevjerovatno je zvučala dojava roditelja da je u jednom dječjem vrtiću na istoku Hrvatske uhapšena odgajateljica i to zbog sumnje da je širila snimke dječje pornografije. Tragom te informacije ovaj portal se obratio nizu nadležnih ustanova, ali tek je gradsko poglavarstvo koje je osnivač toga vrtića poslalo službenu izjavu da je ta dojava tačna.

Odgojiteljica, koja je inače mlađe životne dobi, uhapšena je zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela upoznavanja djece s pornografijom i od 4. novembra nalazi se u istražnom zatvoru.

Neslužbeno se saznaje da su kod nje pronađene fotografije djece u dobi od 12 do 14 godina koje su fotografirane u neprimjerenim pozama, a koje je odgajateljica proslijeđivala zainteresiranim osobama i objavljivala putem internet stranica pedofilskih sadržaja. Navodno se radi i o odgajateljici koja na tom poslu radi nekoliko godina.

Briga i odgoj

Kako su sve informacije vezane za uhapšenu i djela za koja se sumnja da je činila zapravo tajne, jer se nastoje zaštititi djeca žrtve, za sada je nepoznato da li je objavljivala i fotografije djece koja su joj povjerena na brigu i odgoj u samom vrtiću.

U saopćenju osnivača vrtića stoji:

- Odgojiteljica je 4. novembra 2025. godine izostala s radnog mjesta bez da je o tome obavijestila voditeljicu. Služba administracije vrtića, provjerom u sustavu e-Zdravstveno, utvrdila je da je odgojiteljica privremeno nesposobna za rad, budući da je evidentirana liječnička doznaka za bolovanje. Vrtić je dana 26. studenoga 2025. od nadležnog suda zaprimio obavijest u kojoj se navodi da je odgojiteljici određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, počevši od 4. studenoga 2025., zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela upoznavanja djece s pornografijom iz članka 165. stavka 1. Kaznenog zakona/11., te da istražni zatvor osumnjičenici traje do 4. prosinca 2025., kada će nadležno tijelo odlučivati o njegovu eventualnom produljenju ili ukidanju. Nakon dobivanja obavijesti suda, vrtić je kontaktirao roditelje djece iz skupine te zakazao roditeljski sastanak za dan 27. studenoga 2025. u 16:00 sati kako bi ih obavijestio o situaciji, u mjeri u kojoj je to dopušteno s obzirom na odredbe Zakona o kaznenom postupku. Isto tako, roditeljima je osigurana komunikacija s upravom i stručnom službom vrtića te im se pruža kontinuirana podrška. Odgojiteljica se trenutačno i dalje nalazi na bolovanju. Po zaprimanju službene obavijesti suda i utvrđenju osnove za izvanredni otkaz, vrtić je pokrenuo postupak izvanrednog otkazivanja ugovora o radu" piše u dopisu, a u nastavku stoji i kako "vrtić strogo provodi sve zakonom propisane sigurnosne provjere pri zapošljavanju odgojitelja, te dokumentacija tražena za natječaj za odgojitelje uključuje uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, potvrdu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta. Nakon sklapanja ugovora o radu, vrtić dodatno traži i posebna uvjerenja Ministarstva pravosuđa prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i to provodi dosljedno za svaku osobu koja ulazi u radni odnos - napisali su.

Ništa o hapšenju nije htjela izvijestiti ni nadležna Policijska uprava koja je napisala da "nisu u mogućnosti iznositi eventualna postupanja kada su u pitanju djeca i mladi, prvenstveno se rukovodeći načelom tajnosti postupka, kao i zaštitom prava i dobrobiti djece."

Roditelji djece

Kako navodi portal, uspjeli su doći do nekoliko roditelja djece vrtića u kojem je radila uhapšena odgajateljica, ali većina njih nije uopće znala ništa o tome, dok nisu objavljene prve informacije.

- Nevjerojatno je da roditelji zadnji saznaju da je uhićena odgajateljica koja je možda pedofil. Još k tome, nismo uopće sigurni da li među tim fotografijama koje je prodavala na internetu nisu i naša djeca. A da ne spominjem da se radi o mladoj ženskoj osobi koja se ide baviti tim poslom. Zapravo je sve veoma zastrašujuće - kaže jedna mama.