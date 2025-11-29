Dodik tema žestoke rasprave na sjednici Skupštine Srbije

Lider SNSD-a i bivši predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik bio je tema rasprave u Skupštini Srbije.

Ovoga puta u fokusu je bila tema u pogledu ukidanja američkih sankcija. Iz tog razloga bila je zanimljiva rasprava između Milenka Jovanova, zastupnika SNS-a, i opozicionog zastupnika Aleksandra Pavića iz stranke "Mi snaga naroda Branimir Nestorović“.

Jovanov je direktno imao pitanje za Pavića.

- Jesi podržao to? Pa, hajde javno reci da podržavaš sve ono što je Skupština Republike Srpske poništila, sve ono što je proglasila kao zaštitom nacionalnog interesa, jer je to bio uslov za skidanje tih sankcija - pitao je Jovanov, prenosi BN.