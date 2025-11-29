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O SANKCIJAMA SAD-A

Dodik tema žestoke rasprave na sjednici Skupštine Srbije

Pa, hajde javno reci da podržavaš sve ono što je Skupština Republike Srpske poništila, rekao je Jovanov

Skupština Srbije. Nova.rs

A. O.

29.11.2025

Lider SNSD-a i bivši predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik bio je tema rasprave u Skupštini Srbije.

Ovoga puta u fokusu je bila tema u pogledu ukidanja američkih sankcija. Iz tog razloga bila je zanimljiva rasprava između Milenka Jovanova, zastupnika SNS-a, i opozicionog zastupnika Aleksandra Pavića iz stranke "Mi snaga naroda Branimir Nestorović“.

Jovanov je direktno imao pitanje za Pavića.

- Jesi podržao to? Pa, hajde javno reci da podržavaš sve ono što je Skupština Republike Srpske poništila, sve ono što je proglasila kao zaštitom nacionalnog interesa, jer je to bio uslov za skidanje tih sankcija - pitao je Jovanov, prenosi BN.

Zatim je dodao:

- Pošto hvališ Dodika kako su mu ukinute sankcije, a nas kritikuješ, je l’ onda hvališ i što je prethodilo ukidanju sankcija ili ćeš da lažeš i obmanjuješ kao što stalno radiš i prodaješ maglu ovdje ovom narodu - kazao je Jovanov.

# SRBIJA
# SANKCIJE
# MILORAD DODIK
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